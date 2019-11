Quartararo non ha fratture, ma salta la FP2

Fabio Quartararo può tirare un sospiro di sollievo: gli esami a cui è stato sottoposto al Centro Medico di Phillip Island dopo la caduta di cui è stato vittima nella FP1 del Gran Premio d'Australia non hanno evidenziato fratture.

Il pilota della Yamaha Petronas è incappato in un highside alla curva 6, riportando una brutta botta alla gamba sinistra e il modo in cui il francese la teneva subito dopo l'incidente aveva fatto temere per il peggio.

Tuttavia, dopo la visita di controllo, "El Diablo" è stato dichiarato "fit", quindi potrà proseguire il suo weekend, anche se non sarà della partita nella FP2 di oggi pomeriggio.

La cavaglia sinistra di Fabio presenta infatti un ematoma e gli sono stati somministrati degli antidolorifici, quindi è stato deciso di tenerlo a riposo per il turno pomeridiano odierno.

Le sue condizioni saranno rivalutate prima della FP3 ma, salvo complicazioni, domani tornerà in sella alla sua Yamaha.

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont