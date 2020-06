Quartararo: “Ufficiale senza aver mai vinto? Non succede nulla”

Nel suo esordio nella classe regina dei prototipi, Fabio Quartararo è stato indubbiamente la rivelazione della stagione, in cui ha terminato quinto nella classifica generale. Ha infatti conquistato sette podi, cinque dei quali sono stati secondi posti. Questi numeri gli hanno permesso di concludere come secondo miglior pilota Yamaha, davanti a Valentino Rossi e Franco Morbidelli, settimo e decimo rispettivamente.

Al pilota del team Petronas è mancata solamente la vittoria, che gli è stata negata da Marc Marquez a Misano ed in Thailandia, le due piste dove è arrivato più vicino al primo gradino del podio. Al suo secondo anno in MotoGP, già con la moto migliore che Yamaha può dargli, Quartararo tornerà a fare l’impossibile per conquistare il suo primo trionfo, anche se afferma di non sentirsi ossessionato da questo pensiero.

El Diablo infatti non si pone come obiettivo quello di arrivare al 2021 nel team ufficiale come sostituto di Rossi con una gara già vinta. A Motorsport.com, il pilota di Nizza dichiara: “Non mi sembra brutto arrivare al team Yamaha ufficiale senza mai aver vinto una gara, perché io do il massimo sempre. Se succede che ancora non avrò vinto, sarà andata così”.

Fino allo scorso anno, il palmarès di Quartararo nel mondiale riportava solo una vittoria, quella ottenuta nel 2018 al Gran Premio di Cataglogna quando ancora correva in Moto2. Quella gara lo ha messo in evidenza ed una serie di circostanze hanno fatto sì che Yamaha Francia suggerisse il suo nome per occupare la sella vacante che era rimasta libera nel team Petronas, dopo i no di Dani Pedrosa e di Jorge Lorenzo. Un membro del team si rivolge a Motorsport.com affermando: “Nessuno poteva immaginarsi che facesse così bene. Chi dice che lo aveva intuito, mente”.

Quartararo commenta: “Nella mia vita non ho mai lavorato tanto come ora e non dubito delle mie capacità, ma vincere una gara in MotoGP è qualcosa di fantastico. Ci proverò con tutto me stesso, ma non succede nulla se arriverò al team ufficiale senza averne vinta una”.