Quartararo: "Mi sto abituando ai problemi della Yamaha"

Il pilota della Yamaha Petronas ha dominato i primi due appuntamenti della stagione 2020 a Jerez, pur ammettendo già all'epoca che la M1 di quest'anno non era una moto facile da guidare.

Avendo conquistato solamente 20 punti tra la gara di Brno e la doppietta del Red Bull Ring, Quartararo sapeva che le gare di Misano sulla carta erano più adatta alla Yamaha, ma temeva che comunque i suoi problemi non sarebbero scomparsi.

Dopo la caduta nel GP di San Marino, nel quale comunque aveva le carte in regola per ambire al podio, Quartararo ha provato tante novità nei test di martedì a Misano: un nuovo telaio, un forcellone, uno scarico e delle mappe di elettronica.

Tuttavia, a fine giornata ha spiegato di non aver risolto i problemi che secondo lui sono causati dal motore e "in parte dal telaio", pur ammettendo che sta iniziando ad adattare il suo stile di guida.

"Purtroppo no" ha risposto Quartararo, nono nella combinata di martedì, quando Motorsport.com gli ha chiesto se le novità avessero risolto i problemi riscontrati nelle gare di agosto.

"Ci sono state due cose completamente diverse: abbiamo avuto problemi con il motore ed in parte con il telaio. Abbiamo provato anche qualcosa che potesse compensare i problemi a livello di elettronica, ma non è niente che ci abbia permesso di migliorare come avremmo voluto".

"Stiamo cercando di fare del nostro meglio, cercando di gestire la situazione, e onestamente sto iniziando ad abituarmi a guidare con questi problemi".

"Certo, non sto guidando come a Jerez, ma mi sto abituando, anche se è difficile pure su questa pista. Ma sono contento perché abbiamo provato alcune cose hanno aiutato, pur senza risolvere i problemi".

Riguardo al modo in cui si sta abituando a questi problemi della Yamaha, Quartararo ha spiegato che sta guidando in maniera differente da come faceva a Jerez.

"Penso di essere più in difficoltà degli altri piloti Yamaha perché Maverick (Vinale), Franco (Morbidelli) e Valentino (Rossi) hanno molta più esperienza di me in MotoGP. Sicuramente loro in passato hanno avuto qualche problema simile".

"L'anno scorso è stato tutto perfetto. Abbiamo fatto sette podi e la moto era così buona che praticamente non abbiamo mai avuto problemi".

"Ora ho bisogno di adattarmi. Quindi, ho faticato molto, ma guidando in maniera diversa, sia con la gestione del gas che del mio corpo. Non posso spiegare esattamente come sta andando la moto, ma sto guidando in modo diverso da Jerez. Quindi, non è proprio facile adattarsi".

"La scorsa settimana abbiamo avuto un ritmo incredibile nelle prove, purtroppo poi ho avuto un incidente in gara. Ma il nostro ritmo era davvero buono e la stessa cosa vale nel test di martedì".