Quartararo: "Marquez ha dei punti deboli, li ho notati più volte"

Al suo debutto in MotoGP, nel 2019, Fabio Quartararo è diventato uno dei principali antagonisti di Marc Marquez, conquistando il titolo di "Rookie of the Year" e piazzandosi per ben cinque volte secondo, proprio alle spalle dello spagnolo. Questo gli è valso una moto ufficiale appoggiata al Team Petronas per quest'anno, ma soprattutto un posto nel team ufficiale della Yamaha nel 2021.

"El Diablo" è chiamato ad essere uno dei piloti che in futuro lotteranno con Marquez per il Mondiale, ma per il momento non è stato ancora in grado di batterlo nel corpo a corpo. L'anno scorso si è giocato la vittoria fino all'ultimo giro, ma in tutte queste occasioni l'ha sempre spuntata il pilota della Honda. In questi scontri, tuttavia, il #20 ha potuto studiare il rivale e spera di poter sfruttare ciò che ha appreso nel 2020.

Nonostante nel 2019 sia stato imbattibile per lui, Quartararo non si biasima per essere stato sconfitto in tutte le occasioni che ha battagliato con Marc, affermando di aver avuto modo di osservare i punti deboli del campione del mondo e che proverà a studiarli per sfruttarli.

"E' vero che attualmente è il numero uno" ha riconosciuto Quartararo in un'intervista a Moto Journal. "Dovrò lavorare sodo e scoprire tutti i suoi punti deboli. Anche se non ce ne sono molti, ne ho notati alcuni. Ed è interessante che li abbia notati più volte. Potrebbe essere una delle chiavi per provare a batterlo".