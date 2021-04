Quartararo: “Il 70% del risultato è dato dalla mentalità”

Fabio Quartararo ha vinto lo scorso anno le prime due gare dell’anno prendendosi anche il comando della classifica, ma nella seconda parte della stagione è crollato fino a perdere ogni speranza mondiale. Questa fragilità mentale sembra essere sparita quest’anno e il francese ha mostrato una grande guida questa domenica a Portimao.

Nel Gran Premio del Portogallo, il pilota Yamaha ha tirato fuori i muscoli, conquistando la seconda vittoria consecutiva e portando la Casa di Iwata a vincere le prime tre gare della stagione. Questa cosa non accadeva dal 2010, anno in cui vinse il titolo con Jorge Lorenzo.

Quartararo commenta così la sua gara: “Sono partito bene, ma abbiamo avuto molte difficoltà ad essere veloci come gli altri nei primi metri. Questo è un piccolo dettaglio da migliorare. In gara ho spinto al massimo, sapevo che potevo forzare senza pensare alle gomme, ma lavorando con le mappe. Penso che come ritmo non sono mai andato così forte. Con la pressione di Rins alle spalle era molto difficile, però è valsa la pena spingere così perché è stata una gara incredibile”.

In gara si è visto che il team chiedeva a Quartararo di cambiare la mappa, a partire da quel momento, è cambiato il ritmo e ha fatto la differenza: “Abbiamo un piano per cui il team mi avvisa quando devo cambiare mappa, ma è più un promemoria che mi ricorda di doverlo fare. Già lo avevo fatto prima, ma a volte quando sei in gara non ti ricordi e questo è un segnale che abbiamo per poter pensare, respirare e restare concentrati”.

A differenza dell’anno scorso su questa pista, in cui la gara è stata disastrosa, El Diablo si è mostrato efficace, dando prova di aver fatto dei miglioramenti: “Ora è più una questione mentale. La moto sicuramente va meglio e il feeling è ottimo. Yamaha ha fatto un lavoro perfetto, ma è più una questione di mentalità. L’anno scorso sono arrivato qui in un momento in cui avevo perso l’opportunità di vincere il mondiale, ero caduto due volte a Valencia, andavo molto male e avevo una mentalità molto negativa”.

“Il 70% del risultato sta nella testa e il resto nella moto. Ho imparato molto, l’anno scorso non ero così frustrato di perdere l’occasione di essere campione, però abbiamo imparato molte cose e sono contento di questo”.

Podio: segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing y tercer lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP podium 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing y tercer lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP podium 2 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing y tercer lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP podium 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing y tercer lugar Joan Mir, Team Suzuki MotoGP podium 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Bandera a cuadros para Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Johann Zarco, Pramac Racing parc ferme 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Top 3 tras la clasificación, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP parc ferme 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images