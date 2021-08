Quartararo: "Ho pensato per la prima volta al Mondiale"

Quartararo si è unito al gruppo di testa composto da Marc Marquez, Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Joan Mir, che si sono fermati ai box alla fine del 25° giro su 28 per prendere le loro moto da bagnato quando la pioggia sul Red Bull Ring si è intensificata.

Fino a quel momento Quartararo aveva lottato per il podio e stava ancora spingendo forte quando la pioggia è arrivata al giro 22, mentre era ancora sulle slick.

Ma quando le condizioni sono peggiorate, Quartararo ha ammesso che i suoi pensieri si sono rivolti alle sue speranze di campionato per la prima volta nel 2021 e ha scelto di giocare sul sicuro, passando ai box, mentre un certo numero di piloti - tra cui il vincitore della gara Brad Binder sulla KTM - ha scommesso di rimanere fuori con le gomme slick.

Quartararo è finito fuori dal podio dopo il suo passaggio alle gomme da bagnato, ma il settimo posto alla bandiera a scacchi gli ha permesso di estendere il suo vantaggio in campionato a 47 punti dopo due gare sul circuito più sfavorevole alla Yamaha.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"È la prima volta quest'anno che stavo pensando un po' al campionato, voglio essere onesto", ha risposto Quartararo quando gli è stato chiesto da Motorsport.com quale fosse il processo mentale che lo aveva portato a rientrare ai box. "Sarebbe stato molto rischioso continuare e non volevo fare uno stupido incidente".

"Ho rischiato anche io in curva 1 quando Marc è caduto, si può vedere in TV che l'ho quasi toccato. Sì, era il momento di pensare al campionato. Siamo arrivati in Austria con un vantaggio di 34 punti su questa pista e ce ne andiamo con 47".

"Abbiamo aumentato il vantaggio e penso che non ce lo saremmo aspettati. Quindi, penso che ora la nostra posizione sia abbastanza buona in campionato, quindi voglio continuare in questo modo".

Quartararo ha ammesso che il passaggio alle gomme da pioggia "gli ha tolto fiducia", ma ha sottolineato il fatto che sarebbe stato in grado di vincere una gara sull'asciutto al Red Bull Ring è importante.

"In condizioni di asciutto mi sentivo bene e stavo solo aspettando. Penso di aver gestito così tanto la gomma che avrei avuto la possibilità di fare molto meglio per la fine della gara", ha aggiunto. "Ma comunque, la nostra velocità era lì, eravamo qui per lottare per la vittoria in condizioni di asciutto e penso che sia stato davvero importante".

"Quindi, penso che saranno gare importanti per la stagione, penso che restino sette o otto gare, quindi sto prendendo gara per gara e la prossima (Silverstone) è una delle mie preferite", ha concluso.