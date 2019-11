Quartararo: "Ho dimostrato di meritare la MotoGP”

I numeri di Fabio Quartararo nel 2019 parlano al suo posto. È il miglior rookie, miglior pilota indipendente, quinto in campionato davanti ad altri piloti Yamaha come Valentino Rossi, sette podi e sei pole position.

Quando più di un anno fa il team Petronas ha scommesso sul francese, poche persone pensavano che avrebbe disputato una stagione così. Infatti, molti criticarono l’ingaggio di un pilota che aveva debuttato nel mondiale come il ‘nuovo Marquez’ dopo aver vinto due titoli nel CEV, ma dal suo arrivo tutto è cambiato.

Quartararo commenta: “Molta gente diceva che non meritavo un posto in MotoGP e ho lottato tutto l’anno per dimostrare che l’offerta che abbiamo ricevuto era meritata. Non mi aspettavo di fare tanti podi e soprattutto di avere il passo che abbiamo avuto nella seconda metà di stagione”.

Il francese aveva ottenuto la sua prima vittoria qualche settimana prima che si concretizzassero le contrattazioni, ma al debutto il successo è l’unica cosa che gli è mancata: “La vittoria, se continuiamo a lavorare così, arriverà. Stiamo lavorando per fare questo tipo di risultati. La stagione è stata più che buona, sia io sia la squadra possiamo essere contenti. L’anno prossimo o nel 2021 arriverà la vittoria”.

Oggi è stato battuto nuovamente da Marc Marquez, per la quinta volta: “La mia strategia era provare a creare un piccolo gruppo, ci sono riuscito. Non pensavo che Jack Miller ci riuscisse. Poi è difficile superare le Ducati, sono felice di aver concluso in questo modo”.

Inoltre il pilota transalpino riconosce di essere cresciuto molto quest’anno: “Sono più maturo, non solo come pilota, ma anche come persone. Stando un anno con gente con molta esperienza, ho imparato tanto. In Moto2 ho fatto una pole in due anni e quest’anno ne ho fatte sei. Dobbiamo mantenerci con questo punto forte”.