Quartararo: "Gli altri hanno fatto due passi avanti, noi mezzo"

Se dopo il primo giorno di test in Malesia Fabio Quartararo ha detto che il suo feeling con la nuova M1 2022 "non è il massimo", dopo aver terminato i primi test della pre-stagione le cose sembrano essere leggermente migliorate, anche se per il francese i progressi della Yamaha sono stati inferiori rispetto a quelli dei suoi principali concorrenti.

"Sono molto felice perché dal primo giro sono stato in grado di guidare più naturalmente oggi, con più velocità in curva", ha ammesso il francese. "Forse con altri due giri veloci avrei potuto abbassare il record", ha detto Quartararo, che ha finito settimo (1'58"313), a soli 0"182 dal riferimento stabilito da Enea Bastianini, che ha girato sotto alla best pole del circuito di Sepang.

In termini di materiale da provare in questo primo test, il pilota Yamaha ha ammesso che si aspettava di più.

"Ho provato un nuovo telaio e un set-up per abbassare la moto dietro. Mi aspettavo molto di più da questo test, ad essere onesti. Speriamo di essere più felici quando lasceremo Mandalika", ha detto in riferimento al test della settimana prossima, sul nuovo tracciato in Indonesia.

Sul livello di miglioramento della M1 2022 rispetto alla moto dell'anno scorso, Fabio ha fatto un confronto con i suoi rivali.

"Honda, Suzuki e Aprilia hanno migliorato molto, più di noi", ha detto. "Gli altri hanno fatto due passi avanti; noi abbiamo fatto solo mezzo passo", ha detto, deluso.

Mentre il campione 2021 lotta per avere la moto migliore per difendere la corona, dall'altra parte del box il suo nuovo compagno di squadra Franco Morbidelli sta faticando adattarsi a una moto completamente nuova per lui, che non lo rende per il momento utile ad aiutare nello sviluppo, oltre a non creare stimoli extra al francese.

"Franco sarà veloce nel prossimo futuro", ha detto. "Ma quando Maverick era accanto a me ho imparato molto, e quando ha vinto in Qatar mi ha spinto al limite. Ma non ho bisogno che qualcuno mi spinga a dare il massimo", ha spiegato, separando i concetti.

In contrasto con il giorno precedente, quando Fabio sembrava davvero arrabbiato, oggi è parso più ottimista.

"Non sono felice se teniamo conto di quello che mi aspettavo, ma è importante non deprimersi. Ho quello che ho, e quello che voglio è dare il meglio di me, ed è quello che ho fatto".

Ciò che non è più risolvibile è la presunta mancanza di potenza rispetto a Ducati, Honda e anche Aprilia.

"Non c'è più tempo per cambiare ciò che ci manca (la potenza). In questo senso, penso che questa moto sarà più o meno quella con cui inizieremo in Qatar. Non c'è tempo per testare (un nuovo motore)", si è lamentato il ragazzo della Costa Azzurra.

