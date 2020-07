Quartararo: “Avrei potuto fare un giro ancora migliore”

Fabio Quartararo ha conquistato la settima pole position della carriera in MotoGP sul tracciato di Jerez, proprio quello dove aveva ottenuto la sua prima lo scorso anno. Come nel 2019, il pilota d’oltralpe fa segnare il nuovo record della pista rifacendosi si una prima giornata non particolarmente soddisfacente.

Al termine della qualifica, il pilota del team Petronas afferma: “È stata una buonissima giornata. Come già detto ieri, queste FP1 sono state le più difficili della mia carriera in MotoGP. Poi, nella seconda sessione, abbiamo trovato degli aggiustamenti sulla moto e nel terzo turno ho provato il time attack, il primo dopo i test del Qatar”.

Questo primo attacco nel terzo turno gli ha permesso di battere una prima volta il record di Jerez, da lui stesso stabilito lo scorso anno mentre era a caccia della pole. Durante le qualifiche però si è reso protagonista di un duello con Marc Marquez sul filo dei millesimi e ha avuto la meglio, ottenendo la prima pole position stagionale.

Ma Quartararo è un professionista e afferma che avrebbe potuto fare anche meglio dell’1’36”705: “Avrebbe potuto essere migliore, ma di qualche decimo. Ho commesso un piccolo errore alla Curva 6, ma poi ho visto che c’era stata una caduta alla curva 11. Non ho visto bene chi fosse, ma quando si vede una moto a terra ed una bandiera gialla, non si va più così veloci come in condizioni normali. Ho rallentato un po’ e per questo non ero al 100% al limite in quella curva. Comunque il mio giro è stato buono, quasi perfetto, ci sono giusto alcuni punti un po’ critici”.

La pole position è un grande traguardo, ma Quartararo punta a confermarsi anche domani in gara: “Sono molto contento, mi sento bene perché non ho perduto il time attack, in cui ero forte lo scorso anno. La pole position è molto importante, ma per me ciò che conta sono i podi e le vittorie ed in quanto a queste ultime io sono a zero. Al momento, è un onore essere il francese che vanta più pole, ma voglio passare allo stadio successivo, che sono le vittorie, perché ancora non ho mai vinto una gara”.

“La cosa più importante è lavorare sul ritmo di gara e penso che in questo senso abbiamo fatto dei progressi. Ci manca ancora un po’ rispetto a Marquez e Vinales, ma stiamo lavorando. Con il team abbiamo già progredito e spero di farlo ancora nelle prossime gare. Io mi sento bene, poi bisogna vedere i ritmi degli altri. Abbiamo visto che Marc è molto veloce e noi proveremo a fare del nostro meglio”.

Infine pensa alla strategia di gara: “È la prima gara dell’anno con la moto del 2020. Il potenziale c’è, ho un buon feeling, il ritmo non è male. Sarà divertente dopo tanta attesa, l’ultime volta abbiamo gareggiato a Valencia. La prima cosa che voglio fare è divertirmi, una buona partenza, dei primi giri buoni e poi incrociamo le dita per poter essere il più veloce possibile”.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Spagna live su DAZN. Attiva ora.