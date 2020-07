Puig: “Marc non ha nulla di cui pentirsi, lo ammiriamo molto”

Il Gran Premio di Spagna doveva essere il punto di partenza per una nuova stagione di dominio, ma per Marc Marquez si è trasformato in un incubo: la grande rimonta dalla 16esima alla terza posizione è finita nella ghiaia alla Curva 3 a pochi giri dal termine. Il campione del mondo in carica è stato sbalzato via dalla moto in un brutto high side in cui ha rimediato la frattura dell’omero con un probabile interessamento del nervo.

Marquez sarà costretto ad operarsi domani e salterà la seconda gara dell’anno, in programma il prossimo weekend sempre a Jerez. Per Honda non è sicuramente l’inizio di stagione sperato, anzi. La speranza è che Marc possa tornare in pista a Brno, ma bisognerà attendere l’esito dell’intervento chirurgico e capire quali saranno i tempi di recupero.

Alberto Puig, team manager Honda, commenta il primo weekend del 2020, che insieme all’infortunio di Marc ha visto Alex, esordiente nella classe regina, raccogliere i suoi primi punti: “La strategia era quella di iniziare bene la gara e provare a dominare fino alla fine. Stava succedendo proprio questo, fino a quando Marc non è uscito di pista dopo pochi giri, non ce lo aspettavamo. La priorità di Alex invece era finire la gara, subito dopo l’obiettivo era finire vicino al gruppo di piloti che lottavano per i punti. È un buon risultato per essere la sua prima gara e siamo tutti contenti per lui”.

“L’aspetto negativo del weekend penso sia chiaro, è l’infortunio di Marc. Questa è una cosa davvero brutta. Quando si ha un pilota infortunato non c’è quasi nulla di positivo. Dall’altra parte però, abbiamo visto tutti il suo livello. In Qatar qualcuno dubitava del suo rendimento, invece questo fine settimana è stato chiaro a tutti che non c’è alcun dubbio sulle sue capacità. La Honda RC213V ed anche lui sono chiaramente un passo avanti agli altri. Non era solo un po’ più veloce, era molto più veloce di tutti gli altri. La differenza, piaccia o no, continua ad aumentare anno dopo anno”.

Puig commenta l’escursione sulla ghiaia, che ha portato Marquez a rimontare dando prova del grande talento. “Quando è uscito di pista ha avuto bisogno di un paio di giri per recuperare la concentrazione. Ma abbiamo visto che raggiungeva tutti i piloti che aveva davanti. Se ci fossero stati 4 o 5 giri in più avrebbe ripreso anche Quartararo, visto che andava un secondo più veloce. Sappiamo che tipo di pilota abbiamo, oggi ha dimostrato chi è una volta di più. Ma ora deve riposare, provare a recuperare e appena sarà pronto tornerà a lottare per la vittoria. Queste cose succedono quando sei Marc Marquez, lui fa cose eccezionali. Non ha niente da recriminarsi, il nostro team ha un grande rispetto ed ammirazione per ciò che fa”.

Il Gran Premio di Andalusia sarà il secondo appuntamento della stagione, che ancora non vede la possibilità di un’apertura al pubblico. L’atmosfera surreale sicuramente non è passata inosservata, anzi: “È stato un fine settimana molto strano, senza appassionati sulle tribune e nel paddock, ma noi ci siamo adattati a questa situazione. Gli organizzatori hanno fatto un buon lavoro con il protocollo di prevenzione. Tutti seguono le regole e siamo in sicurezza nel paddock".

"Il team Repsol Honda ha fatto un ottimo lavoro di preparazione nel cambiare le routine, seguendo le istruzioni fornite da Dorna. Voglio ringraziare tutti i nostri sponsor, amici e tutte le persone che hanno continuato a sostenerci in questo periodo di stop. Ora dobbiamo affrontare l’infortunio di Marc, ma queste sono le gare, siamo un team forte e lo supereremo”.

