Puig: "La vittoria non risolve i problemi della Honda"

L'ex pilota ed ora direttore sportivo della Honda tiene i piedi per terra ed è consapevole che, senza toglierle il minimo credito, la vittoria di Marc Marquez in Germania non risolverà i problemi della squadra in un colpo solo.

"Vincere al Sachsenring è molto importante. E' stato un giorno incredibilmente importante, ma lo è stato ancora di più per il pilota", ha spiegato Alberto Puig nel suo racconto del lunedì.

"Marc Marquez ha sofferto per molto tempo, senza gare, senza risultati, e questo è molto doloroso per un pilota come lui. Dobbiamo apprezzare ciò che ha fatto e ringraziarlo per tutti i suoi sforzi durante questo periodo. Poi quello che ha fatto in Germania è stato davvero incredibile", ha ammesso. "E' stato un giorno speciale per dire grazie a tutti, specialmente a Marc".

La vittoria di Marquez ha concluso un periodo senza vittorie di ben 581 giorni sia per lui che per la Honda.

"Per un'azienda come la Honda, che è sempre stata abituata a vincere molte gare nella sua storia, questo periodo è stato molto doloroso. Ma capiamo che la vita a volte può essere difficile e in questo momento abbiamo alcune difficoltà. Stiamo lavorando per superarle nel miglior modo possibile, cercando di risolvere i problemi della RC213V. Sappiamo di avere alcuni punti deboli", ha riconosciuto.

Anche se la vittoria di Marquez è stata impressionante, Puig è consapevole del fatto che non coprirà tutti i problemi che ha attualmente il prototipo giapponese.

"Sappiamo che Marc non è al 100%, ma domenica è stata una giornata importante, perché siamo stati in grado di ottenere una vittoria, anche se non pensiamo che i nostri problemi siano risolti. Lavoreremo per dare a tutti i nostri piloti, non solo a Marc, la miglior moto possibile".

La grande domanda ora è se questo risultato cambierà il corso della stagione della Honda.

"Onestamente non credo. Penso che dobbiamo risolvere i nostri problemi e Marc deve ancora continuare a recuperare. Avremo alti e bassi per il resto della stagione. Il risultato del Sachsenring è stato molto importante, ma non significa che abbiamo risolto tutto. Pensarla così sarebbe un errore, dovremmo pensare a ciò che possiamo migliorare un poco alla volta ed affrontare la nuova battaglia ad Assen", ha concluso.

Marc Márquez, Repsol Honda Team MotoGP 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team en Parc Ferme 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team en Parc Ferme 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team en Parc Ferme 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team en Parc Ferme 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team en Parc Ferme 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team en Parc Ferme 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team en Parc Ferme 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team en Parc Ferme 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team en Parc Ferme 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, tercero Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images