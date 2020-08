Primo possibile positivo al COVID-19 nel paddock MotoGP

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, un membro del reparto televisivo di Dorna. È già in isolamento, così come il gruppo di persone con cui ha avuto contatti nelle ultime ore.

Nonostante questo, non ci sono indicazioni che questo altererà il normale svolgimento del Gran Premio della Repubblica Ceca.

Prima dell'inizio del campionato, poco meno di un mese fa a Jerez, tutti coloro che hanno partecipato al Campionato del Mondo si sono accordati su una serie di misure per poter rilevare eventuali positivi al COVID-19.

Oltre a disputare i GP a porte chiuse e a limitare il numero di persone autorizzate a recarsi alle corse, ognuna delle persone che hanno accesso al paddock deve essere sottoposta al test prima di partire e il test deve essere negativo.

Inoltre, i membri del paddock devono essere sottoposti regolarmente a test per confermare che non si sono infettati. I servizi medici sono supportati da una app di geolocalizzazione, in modo che chiunque possa essere stato infettato possa essere rintracciato immediatamente, così come i suoi contatti.

Le foto della MotoGP a Brno