Pramac "aspetta" ancora l'analisi sulle gomme di Martin in Qatar

Questo fine settimana segnerà un mese dal Gran Premio del Qatar, dove Jorge Martín ha registrato il suo peggior risultato della stagione, finendo 10° e vedendo praticamente svanire le sue possibilità di essere incoronato Campione del Mondo MotoGP 2023.

Fin dall'inizio, quando ha perso il controllo della moto, e per quasi tutti i giri, le prestazioni dello spagnolo non sono state in linea con il resto della stagione, né con la gara sprint disputata il giorno precedente, che ha vinto facendo segnare il giro più veloce (1'53"355) al sesto degli 11 previsti.

Sulla stessa pista, con la stessa moto e pneumatici (mescola dura) e, praticamente, la medesima temperatura, con sole 24 ore di differenza Martin è passato dall'1'53 basso e medio della sprint a quello molto più lento della gara. Infatti, dei 21 giri completati dallo spagnolo domenica, quattro sono stati in 1'53 alto, 16 in 1'54 e l'11° in 1'55"039, un secondo e mezzo più lento dello stesso giro del giorno prima in volata, 1'53"417.

Al termine della gara, Martin ha indicato il pneumatico posteriore come la causa dei suoi problemi, scatenando una dura difesa da parte del fornitore del campionato, Michelin. Secondo il produttore francese, "le prestazioni di Jorge non sono state all'altezza delle aspettative", puntando il dito contro il pilota come colpevole.

La settimana successiva al GP del Qatar, a Valencia, Michelin ha informato Pramac che il processo di produzione degli pneumatici era stato monitorato e che il risultato non presentava anomalie, promettendo di analizzare la mescola.

Il venerdì del GP di Valencia, una delegazione della Michelin, guidata da Piero Taramasso, si è presentata ai media per spiegare che non c'era stata alcuna anomalia nel processo di produzione degli pneumatici in Francia. "Quindi non c'è stato alcun problema di qualità con lo pneumatico di Martin", ha detto Taramasso, prima di impegnarsi in ulteriori test.

Dopo questa apparizione ufficiale, il produttore è tornato a parlare in un'intervista a un media italiano, dove ancora una volta Taramasso indica Martin come l'unico responsabile di quanto gli è accaduto in Qatar.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Sorpresa alla Pramac

La presa di posizione di Michelin ha suscitato "sorpresa" in Pramac, dove si attendono ancora i risultati dell'analisi della mescola di pneumatici utilizzata dal pilota, come promesso dalla casa di Clermont-Ferrand.

"Insieme alla Ducati, abbiamo avuto un incontro giovedì a Valencia con la Michelin", ha detto il team manager di Prima Pramac Racing Gino Borsoi a Motorsport.com.

"In quell'incontro ci hanno spiegato di aver controllato la fase di costruzione del pneumatico e che non è stato rilevato alcun difetto o errore. Michelin non si spiega questo e non abbiamo motivo di dubitarne", continua Borsoi.

"Durante tutto questo processo la Ducati ci ha sostenuto e accompagnato, creando uno speciale team di lavoro per analizzare tutto ciò che è accaduto sulla base dei dati, sia di Jorge che di altri piloti del marchio, cosa per la quale siamo molto grati, in quanto dimostra l'interesse e il supporto dell'azienda per tutti i suoi piloti, che siano del team ufficiale o meno", spiega l'ex pilota italiano.

"In nessun momento dell'incontro di giovedì a Valencia Taramasso ha puntato direttamente il dito contro il pilota come responsabile della sua mancanza di prestazioni nella gara del Qatar, quindi siamo un po' sorpresi dalle dichiarazioni emerse in tal senso, che capiamo essere dovute a qualche malinteso", attenua il boss di Pramac.

"Basta guardare i dati e i risultati, cadute a parte, del resto delle gare di Jorge durante l'intera stagione, e ancora di più visto che il giorno prima ha vinto la gara Sprint. È chiaro che da un giorno all'altro Martin non si è dimenticato di correre. Non ci sono stati cambiamenti, la moto aveva lo stesso assetto di sabato. Le condizioni tecniche degli pneumatici domenica erano addirittura leggermente migliori rispetto al giorno precedente. Ma qualcosa non ha funzionato alla partenza, con Jorge che è stato sempre uno dei migliori, se non il migliore".

"Michelin è un costruttore che merita tutto il nostro rispetto, e naturalmente non mettiamo in discussione i risultati dei test che ci hanno assicurato di aver effettuato per stabilire, per il momento, che lo pneumatico non aveva difetti. Ma vorrei anche che rispettassero le analisi che abbiamo fatto in squadra, insieme alla Ducati".

Analisi in cui non è stato rilevato alcun cambiamento nella guida di Martin, ma una perdita di aderenza sul pneumatico posteriore.

Oltre alla "sorpresa", le dichiarazioni di Taramasso creano qualche preoccupazione all'interno della Pramac, con la casa francese che punta il dito contro il pilota senza aver concluso tutte le indagini.

"Stiamo ancora aspettando l'analisi della mescola degli pneumatici. Dopo la gara in Qatar, la Michelin ha portato l'unità in Francia, dove ha dovuto aprirla per analizzarla a fondo. Ad oggi non sappiamo ancora nulla di questi test, è passato un mese e speriamo di ottenere presto qualche informazione in merito. Ma credo che sia un test sufficientemente importante per arrivare a conclusioni".