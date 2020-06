Pons: "A Honda non conviene voltare le spalle a Marquez"

Come pilota, Pons ha vissuto la sua epoca d'oro negli anni '80, culminata con la conquista di due Mondiali 250cc nel 1988 e nel 1989. Successivamente ha avuto una carriera prolifica anche come team manager, prima in MotoGP e poi in Moto2.

Sito si è sempre distinto per avere un buon occhio per quanto riguarda il mercato piloti. Non stupisce infatti che nella sua squadra di Moto2 recentemente abbia schierato Fabio Quartararo, Alex Rins, Maverick Vinales e Pol Espargaro, che con il suo team è stato campione nel 2013.

In una recente intervista, Pons ha parlato dell'accordo di quest'ultimo con la Repsol Honda per il 2021.

"Con tutte le notizie che sono apparse su questo argomento, sembra che sia vero. Credo che sia una decisione che i leader della Honda e Pol Espargaro hanno preso. Se lo fa è perché deve credere che sia la miglior opzione per lui" ha spiegato Pons ai microfoni di "Radioestadio del Motor" su "Onda Cero".

Secondo Pons "è una questione complicata" a causa della situazione di Alex Marquez, che si ritrova al centro di una manovra che gli vedrà perdere il posto nella squadra ufficiale senza aver potuto fare neanche il suo debutto in MotoGP.

"Credo che sia quello che pensavano di dover fare, che sia l'opzione migliore per Alex. Lo faranno uscire dalla squadra ufficiale per correre in MotoGP con meno pressione".

Da manager esperto, Pons ha suggerito che difficilmente la Honda possa essere arrivata ad una decisione di questo tipo senza averne prima discusso con tutte le parti in causa, quindi con i fratelli Marquez.

"Immagino che abbiano discusso tutto questo con Marc ed Alex, e che sia stata una decisione condivisa da tutti. Perché logicamente Marc è l'uomo di punta della Honda e non è per niente conveniente voltargli le spalle. Credo che se hanno preso questa decisione, sia stato fatto in accordo con tutte le parti".

"Quando sarà tutto confermato, presumo che spiegheranno i dettaglia. Se Alex lascia la squadra ufficiale, probabilmente andrà in un altro team Honda, LCR, ma personalmente non ho nessuna conferma al riguardo".

Durante l'intervista, Pons ha colto l'occasione per riaffermare la sua innocenza riguardo alle accuse di presunta frode fiscale, per la quale c'è stata una richiesta di 24 anni di reclusione.

"Sono tranquillo, la vita continua. Abbiamo sempre fatto le cose che pensavamo fossero giuste. Ora dobbiamo continuare ad andare avanti, lavorare e cercare di fare del nostro meglio, che è quello che abbiamo sempre fatto".

Pons ha detto di non essere stato intimidito dalla richiesta che il procuratore ha fatto nei suoi confronti.

"Non ho paura, perché quando fai le cose per bene, anche se gli altri non la pensano allo stesso modo, non devi avere paura" ha concluso.

