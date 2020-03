Poncharal: “Sapremo se si va ad Austin la prossima settimana”

La sospensione del festival musicale più importante del Texas, che doveva avere luogo ad Austin a metà marzo, per l’emergenza coronavirus ha messo in allerta gli organizzatori del mondiale MotoGP, che dovrebbero recarsi nello stato americano per disputare il Gran Premio dal 3 al 5 aprile, per quello che sarebbe il primo appuntamento della stagione.

In un’intervista con Eurosport Nederland dal Qatar, dove questo fine settimana corrono Moto3 e Moto2, Hervé Poncharal ha affermato che si prenderà una decisione sull’appuntamento di Austin alla fine della prossima settimana.

Il proprietario del team Tech3 afferma: “Abbiamo avuto una riunione con la Commissione dei Gran Premi, in cui c’erano il Presidente della FIM e Carmelo Expeleta di Dorna. Ciò che ci ha detto Carmelo è che la decisione che prenderemo sarà la migliore, cioè positiva”. Questo in riferimento alle modifiche del calendario, che vedrebbero l’appuntamento statunitense come inaugurale della stagione MotoGP.

“Il coronavirus sarà espulso dal paddock della MotoGP – afferma il francese sorridendo – dobbiamo guardare il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno. In questo momento abbiamo grandi gare di Moto2 e Moto3, anche se sicuramente sentiamo la mancanza della MotoGP”.

Per quanto riguarda la possibile sospensione del Gran Premio delle Americhe, il proprietario di Tech 3 vuole prendere tempo: “Non anticipiamo i tempi, ora siamo in Qatar. Alla fine della prossima settimana prenderemo una decisione e sapremo se andremo ad Austin o meno. Al momento manteniamo il programma, niente si ferma ed il campionato inizierà in Argentina nel caso si sospendesse l’appuntamento nordamericano”.

“La situazione cambia in tempo reale, evolve di giorno in giorno. Chiunque faccia ora una previsione o rilasci una dichiarazione su cosa succederà fra qualche settimana può passare come stupido e questo non sarà il mio caso”, conclude il transalpino.

↓ Ecco il calendario MotoGP del 2020 con le ultime modifiche ↓