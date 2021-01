Poncharal: "Arrabbiato per i rumors su Dovizioso"

Iker Lecuona è stato scelto per prendere il posto di Brad Binder nel team Tech3 nel 2020, quando KTM ha scelto di trasferire il sudafricano nella sua squadra ufficiale per sostituire Johann Zarco.

Ammettendo su Motorsport.com che il suo passaggio al MotoGP è forse arrivato "troppo presto", avendo debuttato in Moto2 solo a 16 anni nel 2016, il ventenne Lecuona ha ottenuto tre top 10 nella sua prima stagione nella classe regina, arrivando così alla ventesima posizione in campionato.

La poca esperienza rispetto agli altri esordienti Binder e Alex Marquez - che hanno avuto 145 e 135 gran premi in vista del 2020 rispetto ai 56 di Lecuona – aveva fatto sorgere metà stagione delle voci che davano Leucona fuori da KTM con un ritorno in Moto2 per fare posto ad Andrea Dovizioso. Il forlivese e KTM avevano avuto colloqui in vista del 2021, ma non hanno portato a nulla.

Parlando con Motorsport.com, Poncharal si è detto arrabbiato per aver dovuto rispondere spesso a domande sul futuro di Lecuona, nonostante KTM abbia confermato il suo posto nel 2021: “La cosa positiva di Iker è che si fida della squadra e si fida molto di me. Io gli ho detto ‘Iker, non importa quello che senti, non importa tutte le stronzate che senti o leggi. Consultati sul tuo lavoro e ti dico che sei il mio pilota nel 2020 e sarai il mio pilota nel 2021, al 100%. Quindi, non prestate troppa attenzione a questo’”.

“Alcuni giornalisti che anche loro pensano di essere un po’ come superstar continuavano a chiedermi di Dovizioso al posto di Lecuona e io a un certo punto ero un po’ arrabbiato, perché non importa quante volte tu dica che non sta succedendo, senti che a volte c'è una forza superiore o una persona superiore dietro di me che mi dirà di cambiare la line-up”.

Dovizioso ha corso per la Tech3 nel suo periodo in Yamaha nel 2012, conquistando sei podi, con Poncharal che ha confessato di avere tanto rispetto per l'italiano. Ma il francese insiste nel dire che mandare di nuovo in Moto2 Lecuona nel 2021 a favore di Dovizioso non è mai stata un’opzione: “Andrea ha parlato con KTM durante l'inverno e non sono riusciti a trovare un accordo. Ma poi ad agosto sono venuti da me i media e io ho detto a tutti e ai giornalisti queste voci erano una mancanza di rispetto”.

“Abbiamo un contratto firmato con Iker e perché dovremmo dirgli di tornare in Moto2? I piloti non sono carta igienica che si prende e si butta via. Lo abbiamo preso dalla Moto2, abbiamo corso un grosso rischio perché sarebbe stato più facile tenerlo in Moto2 un anno in più per cercare di vincere le gare, perché no il campionato, per poi passare alla MotoGP. Così, ci ha seguito, si è fidato di noi e dopo un anno in cui ha iniziato a mostrare il suo potenziale, gli diciamo di tornare in Moto2? Mai. Con me non sarebbe mai successo e non sono contento che non sia successo perché non sarebbe mai successo. Erano solo alcune superstar dei media che ne sanno più di chiunque altro, che stavano facendo i loro progetti e pensavano che sarebbe stato più eccitante”.