Pol Espargaro scopre la KTM 2020 nei test di Valencia

Da diverse settimane sentiamo Pol Espargaro dire che l'influsso del lavoro di Dani Pedrosa sta avendo un grande impatto sulle prestazioni della KTM. Oggi il pilota spagnolo ha potuto toccare con mano i progressi nella prima giornata dei test di Valencia, salendo sulla RC16 in versione 2020.

In particolare, si può notare un telaio differente rispetto a quello utilizzato nella stagione appena conclusa. Per il momento, il primo impatto sembra essere positivo per il pilota di Granollers, che al momento occupa la settima posizione, con un ritardo di circa otto decimi nei confronti di Fabio Quartararo, che comanda la classifica ad un'ora e mezza dal termine.

La moto di Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Matteo Nugnes

L'altra novità nel box della Casa austriaca è quella legata al secondo pilota, perché nell'altro lato ha fatto il suo esordio Brad Binder. Il vice-campione del mondo della Moto2 sta prendendo le misure alla moto ed alla categoria e per il momento è più lento dell'altro rookie della KTM Tech 3, Iker Lecuona.

Va detto, però, che il pilota spagnolo ha avuto modo di fare esperienza nel corso del weekend di gara, nel quale ha anticipato il suo esordio nella classe regina. Tra i due al momento c'è un gap di poco inferiore al secondo.