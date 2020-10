Pol Espargaro non sente la pressione dei risultati di Alex Marquez

Honda ha annunciato di aver messo Pol Espargaro sotto contratto per il 2021 prima ancora che iniziasse la stagione, quindi prima ancora che Alex Marquez avesse modo di fare il suo esordio in MotoGP con la squadra ufficiale HRC.

Questa mossa ha creato un importante dibattito tra coloro che credevano che Alex meritasse la possibilità di dimostrare la sue capacità alla Repsol Honda e coloro che ritenevano che avere un solo pilota in grado di vincere, Marc Marquez, fosse un rischio enorme.

L'infortunio di Marc nella prima gara della stagione e la sua assenza a lungo termine hanno portato ad un dibattito a favore della seconda corrente di pensiero, sostunuto dal fatto che quest'anno la Honda non ha ancora ottenuto vittorie e, fino ad una settimana fa, nessun podio.

Ma Alex Marquez non aveva ancora detto l'ultima parola. La scorsa settimana a Le Mans ha conquistato il suo primo podio in MotoGP, un secondo posto sul bagnato, precedendo proprio il suo futuro sostituto, Pol Espargaro.

In quel caso, l'ex campione del mondo di Moto2 e Moto3 non ha voluto dare troppo valore a quel risultato, spiegando che in condizioni di bagnato "può succedere di tutto".

Tuttavia, questa domenica ad Aragon il più giovane dei Marquez ha concesso il bis, piazzandosi secondo anche sull'asciutto al termine di una gara spettacolare, nella quale si è giocato la vittoria con Alex Rins fino all'ultimo giro. Il tutto mentre "Polyccio" invece è arrivato solo 12esimo, staccato di 13".

Un'inversione di tendenza che potrebbe generare nel box un'atmosfera molto diversa da quella che si sarebbe aspettato il futuro compagno di Marc.

Parlando con Pol, Motorsport.com gli ha chiesto se i buoni risultati di Alex possano creare una certa pressione su di lui, modificando appunto l'atmosfera che lo attende al suo sbarco in Honda Repsol.

"Quello che mi mette a disagio ora è che abbiamo finito una gara a 13" dal primo. Questa è l'unica cosa che conta per me in questo momento" ha detto Pol.

Il pilota della KTM, che aveva appena conquistato tre podi nelle cinque gare precedenti, non vuole pensare al prossimo anno per il momento.

"A tutti i problemi che sono legati al prossimo anno, ci penseremo dal pre-campionato 2021. Ora sto facendo in modo che il futuro non mi preoccupi, voglio solo pensare a risolvere i problemi odierni per il prossimo fine settimana" ha aggiunto, riferendosi al Gran Premio di Teruel.

"Tutto il resto mi interessa molto poco. Molte cose possono cambiare da qui al prossimo anno: non sappiamo dove e come andremo a correre, se andremo sugli stessi circuiti o nelle stesse date, o se il COVID ci permetterà di avere un campionato normale. Per allora avremo altri problemi e i riferimenti di quest'anno sono buoni per quest'anno. Quelli dell'anno prossimo saranno diversi" ha concluso il pilota di Granollers.