Pol Espargaro lascerà KTM per la Honda Repsol nel 2021!

Stando a quanto ha appreso Motorsport.com, il pilota nato a Granollers, che compirà 29 anni mercoledì prossimo, quest'anno disputerà la sua ultima stagione con la squadra ufficiale KTM, nella quale era arrivato nel 2017, dopo aver informato la Casa austriaca di non aver intenzione di rinnovare il contratto che termina alla fine di quest'anno.

Il destino del più giovane dei fratelli Espargaro è il team Repsol Honda, che attualmente ha una delle sue moto libere per la prossima stagione.

Espargaro è stato in trattativa con Honda e Ducati nelle ultime settimane, come lui stesso ha riconosciuto in diverse occasione, ma alla fine sarà la Casa giapponese ad ingaggiare il campione del mondo Moto2 2013, affiancandolo a Marc Marquez fino alla fine del 2022.

La perdita di Pol sarà un duro colpo per la KTM, che aveva in programma di annunciare a breve il rinnovo dei suoi quattro attuali piloti in MotoGP: oltre a Pol, il suo compagno di squadra Brad Binder e i due piloti del team Tech 3, Miguel Oliveira ed Iker Lecuona.

La realtà però è stata ben diversa, perché in pochi giorni ha visto Espargaro declinare l'invito a rinnovare, ma anche uno dei suoi giovani talenti, Jorge Martin, si è impegnato con la Ducati per correre con il Pramac Racing nel 2021.

Dopo aver firmato Alex Marquez per una stagione che non è ancora iniziata e che sarà molto strana a causa della pandemia del Coronavirus, tutto indica che comunque la Honda voglia tenere lo spagnolo tra le frecce del suo arco per il futuro.

La logica suggerisce che lo inserirà nel Team LCR con una moto factory e tutto il supporto della Casa, aiutandolo a formarsi come pilota senza dover affrontare la pressione di essere nella squadra ufficiale e all'ombra del fratello Marc.

Una mossa che lascerebbe senza una moto per il 2021 uno degli attuali piloti della squadra di Lucio Cecchinello, ovvero Cal Crutchlow o Takaaki Nakagami.

Ducati, che non aveva mai presentato una proposta formale ad Espargaro ed ha recentemente annunciato la promozione di Jack Miller nel team ufficiale, si sta ora concentrando sul rinnovo di Andrea Dovizioso, che sembra essersi avvicinato questa settimana.

La speranza degli uomini in Rosso è di ufficializzarlo prima dell'inizio del campionato, previsto per il 19 luglio a Jerez.