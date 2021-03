Pol Espargaro: "La Honda è la moto più adatta al mio stile"

In quello che era solo il suo quarto giorno sulla RC213V, Pol Espargaro si è piazzato decimo, ad otto decimi dal miglior tempo di Vinales, ma con delle sensazioni molto positive. Soprattutto a livello di passo, che è quello che conta alla domenica in gara.

Dal suo debutto con la Casa giapponese, avvenuto sabato scorso, Espargaro ha ripetuto più volte che il limite della moto è ancora molto lontano. Sensazione che era confermata dal fatto che non fosse ancora caduto. Ieri è arrivata anche la prima scivolata, anche se non è stata quella che aspettava, visto che è arrivata più per distrazione che per la ricerca del limite.

Moto accidentada de Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaro, Repsol Honda 2 / 3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaro, Repsol Honda 3 / 3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In ogni caso, la progressione del più giovane dei fratelli Espargaro è stata brutale e senza dubbio sembra poterlo mettere in una buona posizione in vista della prima gara del calendario, che si disputerà proprio in Qatar tra due settimane.

"Solo il tempo dirà se sono competitivo o no con la Honda, ma di tutte le moto sulla griglia, questa è quella che si adatta meglio al mio stile di guida. Mi sento bene e riesco a fare dei buoni tempi ogni volta che ci salgo", ha detto Espargaro, visibilmente soddisfatto delle prestazioni ottenute nei 65 giri che ha completato ieri.

"Non posso ancora dire di essere pronto pronto per lottare per qualcosa di importante nella prima gara, ma sono vicino. Ogni volta che vado in pista, imparo qualcosa di nuovo. Il futuro con Honda sembra buono. Potrebbe essere un buon anno, ma questo è solo l'inizio", ha aggiunto il catalano.

Lo stile aggressivo del #44, che lo ha penalizzato al suo debutto in MotoGP, nel 2014 con la Yamaha Tech 3, allo stesso modo ora sembra poter giocare a suo favore sulla moto della Casa giapponese.

"Comincio a capire cosa bisogna fare con questa moto. Bisogna spingere fino al limite e a volte anche oltre. Ecco perché Marc cade così tante volte. Ma è questo che mi piace", ha detto "Polyccio", che ha cercato di spiegare anche i motivi per cui Marquez riesce ad salvare tante cadute, oltre al suo enorme talento.

"Su questa moto, quando lo sterzo si chiude, hai un certo margine per recuperare. Con le altre moto, quando cadi non c'è possibilità. Il limite della Honda è più in là rispetto alle altre moto, e questo ti stressa meno", riflette Espargaro, che non ha voluto dare troppo peso alla sua caduta: "E' stato un incidente strano. Stavo provando delle gomme diverse e non avevo quelle giuste per le condizioni di quel momento. Diciamo che non è stato il tipo di caduta che mi sarei aspettato. Pensavo che sarei caduto cercando il limite, invece è successo al terzo giro e con le gomme medie".

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 10 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 11 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 16 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 17 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 18 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 19 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 20 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 21 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 23 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 24 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 25 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 26 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 27 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 28 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 29 / 34 Foto di: Repsol Media Pol Espargaró, Repsol Honda Team 30 / 34 Foto di: Repsol Media Pol Espargaró, Repsol Honda Team 31 / 34 Foto di: Repsol Media Pol Espargaró, Repsol Honda Team 32 / 34 Foto di: Repsol Media Pol Espargaró, Repsol Honda Team 33 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 34 / 34 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images