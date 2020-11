Pol Espargaro: “In gara non mi risparmierò, tutto o niente"

Pol Espargaró correrà con la Honda l'anno prossimo, quindi ha tre gare davanti a sé con KTM per realizzare il suo grande sogno, vincere la sua prima gara in MotoGP e farlo con il costruttore austriaco, che ha già ottenuto le prime vittorie quest'anno con Brad Binder e Miguel Oliveira.

Per raggiungere questo obiettivo, il catalano ha conquistato la pole position nella prima gara di Valencia ed è sicuro di mettere tutte le sue carte in tavola: “La verità è che ci si sente molto bene ad aver ottenuto la prima posizione, soprattutto in queste condizioni in cui si rischia una grossa caduta. Poco prima della sessione stavo pensando a quanto fosse rischioso questo Q2”.

“È stato pazzesco, molto complicato e rischioso, soprattutto sapendo che ora abbiamo tre gare di fila e qualsiasi errore può farti perdere. Queste sono le mie ultime tre gare con KTM e non volevo perdermele, ci ho pensato molto durante il giro, ma è andata bene. Mi sento pronto per la gara, anche se non sappiamo ancora le condizioni in cui correremo”.

Anche se lontano dalla vetta de mondiale, il pilota KTM ha il doppio obiettivo di arrivare il più in alto possibile in classifica generale, ma cerca di raggiungere la tanto agognata vittoria: “Non c'è equilibrio, scommetteremo su tutto o niente, ci restano solo tre gare e cercheremo una buona posizione in campionato, e questo succede facendo delle buone gare, correndo dei rischi in tutte e finendo nella migliore posizione possibile. Non posso risparmiare nulla, forse mi costerà una caduta, ma siamo di nuovo in campionato e tutto succede facendo delle buone posizioni nelle gare”.

Da giovedì, Pol ha assicurato che lo scenario ideale era un weekend bagnato fino alla gara, asciutta e con i piloti senza molte informazioni e le moto alla pari: “È quello che volevo fin dall'inizio, un weekend in condizioni miste venerdì e sabato e domenica in asciutto, meno informazioni per tutte le squadre, partiamo tutti da uno stato un po' più neutrale e il pilota può fare un po' di più. Ma la moto deve funzionare, è una incognita per tutti.

Partendo dalla pole, il pilota spagnolo può prendere in considerazione diverse strategie per attaccare in gara: “Se Alex Rins mi passa in partenza, cercherò di vedere quanto può andare veloce, se posso essere il primo, spingerò più forte che posso per cercare di allontanarmi un po'. Vedrò come reagiscono le gomme, ma l'unica cosa che so per certo è che darò il massimo e rischierò tutto”.

Il test che KTM ha condotto con Dani Pedrosa su questo circuito non è stato, alla fine, di grande aiuto, secondo Pol: “Non c'è molto vantaggio, Dani ha avuto abbastanza problemi e non è andato molto veloce, le informazioni che abbiamo sono sempre buone ma non così buone come quelle che avevamo a Le Mans, cercheremo di usarle al meglio e di vedere le gomme, soprattutto quella davanti con la prima curva a sinistra. Non abbiamo potuto utilizzare i dati di Dani perché le condizioni erano molto diverse dal test.

Con la sua seconda pole position in MotoGP, Pol equivale per numero a quella ottenuta dal fratello Aleix nella classe regina: “Ne manca uno, spero di farlo quest'anno o l'anno prossimo”.