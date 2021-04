Pol Espargaro: "Ho fatto troppi errori nel giro secco"

Il pilota della Honda ha fatto il suo debutto la scorsa settimana sulla RC213V riuscendo a passare direttamente alla Q2, ma questo fine settimana, sullo stesso circuito, non è stato in grado di eguagliare le prestazioni dello scorso weekend e ciò significa che quasi certamente dovrà riuscire a superare lo scoglio della Q1 se vorrà sperare in un buon piazzamento sulla griglia domani.

Espargaró ha ammesso alla fine della giornata di ieri di non essere stato abbastanza veloce sul giro secco ed ha parlato di un problema già visto l'anno scorso, anche in occasione dell'ultimo Gran Premio.

"Con le gomme preriscaldate ho un certo feeling, ma quando passo alle gomme nuove la moto si comporta diversamente e non sono in grado di trarne vantaggio", ha spiegato il pilota della Honda.

"Oggi, purtroppo, ho fatto troppi errori nel giro in cui avrei dovuto fare bene. Domani avremo le gomme specifiche per le qualifiche", ha aggiunto.

Al suo secondo Gran Premio sulla Honda, Pol sta ancora scoprendo i segreti della moto e questa mancanza di esperienza può aver contribuito alla sua esclusione dalla Q2.

"Quando metto la gomma per cercare il tempo devo essere perfetto in curva perché gli pneumatici hanno troppo grip. Al momento sto ancora lottando. Lo scorso fine settimana sono riuscito a fare bene il primo giorno, ma quando ho cercato di spingere di più ho fatto fatica. Inoltre commetto errori stupidi che mi fanno perdere più tempo di quello che guadagno, e questo non aiuta. Sul passo gara non ho tanti problemi, ma nel time attack mi manca ancora esperienza ".

Nel poco tempo in cui Polyccio è stato alla Honda, è stato molto critico con se stesso, mettendo troppa pressione su di sé senza che gli sia stato chiesto di farlo.

"Forse sì, ma è sempre stato così anche quando ero in KTM . Questo dipende dalla personalità di ogni pilota. Io ho sempre voluto vincere, pretendo sempre il massimo da me stesso. Lo scorso fine settimana in gara abbiamo avuto il ritmo per finire nei primi cinque, ma ci è mancata la velocità sul giro secco per partire più avanti in griglia”.

"Il gap che ci separa dalla gloria al disastro è stato di due decimi. E’ un nulla ed è questo che mi rende nervoso e che mi fa più arrabbiare. Siamo vicini a chiudere quel gap ma mi manca quello slancio per emergere nel time attack. E’ un qualcosa che non ho in questo momento".

Nonostante sia un po' sopraffatto, Pol spera di ribaltare le cose questo sabato.

"Era importante disputare una buona FP2 per essere in Q2 e per essere nelle prime posizioni per la gara. Purtroppo ho fatto troppi errori e non sono riuscito a fare il giro perfetto. Domani avremo altro lavoro da fare. La settimana scorsa Taka Nakagami è riuscito a ribaltare la situazione e sono fiducioso di poterlo fare anche io. Se ci riuscirò penso che potremo avere una gara migliore”.

Nonostante la difficoltà di superare il turno in Q1, Espargaró crede di essere in grado di riuscirci.

"La Q1 è sempre molto complicata, ci sono piloti molto veloci sul giro secco e questa volta ci sono quattro o cinque di noi che sono in grado di passare. Sarà una mini finale, è di questo che si tratta. Se non fossi capace direi che è complicato, ma se farò il giro che sono consapevole di poter fare riuscirò ad entrare in Q2, altrimenti dovremo lottare in gara", ha detto il pilota di Granollers.

