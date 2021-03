Pol Espargaro: "Avrei firmato per finire i test così"

Anche se sulla carta c'erano cinque giorni di test a Losail, in pratica si sono ridotti a quattro a causa delle cattive condizioni meteorologiche di venerdì. Oltre ai rookie promossi dalla Moto2, uno dei piloti più colpiti dalla mancanza di chilometri nell'ultima giornata è stato il nuovo arrivato in casa HRC.

Espargaro ha chiuso con il decimo tempo nella classifica combinata, staccato di otto decimi dal miglior crono di Jack Miller, ma con un grande sorriso sul suo volto. Come ha ammesso prima di salire sull'aereo per tornare a casa, nemmeno lui avrebbe immaginato un ingresso in Honda così favorevole come quello che ha avuto.

La maggior parte dei suoi rivali lo hanno indicato la sorpresa di questi test, e molto di loro lo etichettano anche come uno dei candidati a battagliare per il podio nella prima gara della stagione, che si disputerà sempre a Losail tra due settimane.

Pol, naturalmente, non ha avuto la possibilità di completare il programma di test previsto per l'ultima giornata, nella quale ha chiuso solo otto giri. Esclusi gli aspetti tecnici che doveva ancora mettere a punto, non è riuscito ad effettuare la simulazione di gara che normalmente descrive molto bene il livello di ogni pilota. Nonostante i chilometri persi, lo spagnolo ha detto di essere molto soddisfatto dei progressi che ha fatto da quando sabato scorso è salito per la prima volta sulla RC213V.

"Prima dell'inizio di questi test era difficile farsi un'idea di come saremmo andati. Ed è chiaro che avrei firmato per finire così dopo solo quattro giorni di test. Penso di parlare per me, ma anche per la mia squadra", ha detto Espargaro, che ovviamente avrebbe voluto sapere come si comporta la sua moto anche sulla distanza di gara.

Per quanto riguarda le suo opzioni in vista della prima gara, il pilota della Honda si vede ad un buon livello, anche se probabilmente non ancora abbastanza competitivo per lottare per una vittoria che sarebbe storica.

"Ovviamente non sono pronto al 100%. Sono lontano dal comprende appieno questa moto. Le informazioni sono la cosa più preziosa di questo mondo. Puoi avere tutti i soldi del mondo, ma senza le informazioni giuste non servono a molto", ha detto Espargaro.

Tuttavia, Pol sembra convinto che non sarà facile mantenere lo stesso livello quando la MotoGP farà visita ad altre piste, perché ritiene che avrà bisogno di ancora un po' di tempo.

"Ho bisogno di fare più giri per capire dov'è il limite dell'anteriore della moto. Penso che abbiamo la situazione più o meno sotto controllo a Losail, ma dovremo vedere cosa succederà sugli altri circuiti, con asfalti diversi", ha proseguito il #44.

Per "Polyccio" affrontare questa stagione con la tuta HRC ed i colori Repsol è la realizzazione di un sogno che inseguiva da molto tempo.

"Ciò che mi ha colpito di più è stato vedermi con questi colori. Forse la gente non lo vede come qualcosa di simbolico, ma essere seduto lì, sulla sedia dove sono sempre stati i miei idoli, con il mio numero sulla moto e la tuta aracione, è incredibile", ha detto il catalano, sempre più concentrato sullo scoprire la Honda che sulla sua messa a punto: "Non ho ancora provato la nuova aerodinamica con cui ha girato Bradl, per il momento ho preferito evitare".

