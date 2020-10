Pol Espargaró: “Forse con la media avremmo fatto meglio"

La gara di Le Mans è stata dichiarata bagnata proprio quando era tutto pronto per partire ed i piloti hanno dovuto cambiare le gomme e montare quelle da bagnato. L'opzione più fattibile era la gomma morbida all'anteriore, ma alcuni piloti, come Alex Marquez che ha finito secondo, hanno montato la media. A Pol Espargaro è rimasto il dubbio di non averla montata, come avrebbe voluto. Il team glielo ha sconsigliato.

Il pilota KTM ha concluso stanco e dolorante dopo 26 giri sul bagnato: "Mi fa male la schiena come se avessi fatto quattro ore di palestra. La gara è stata molto lunga, la gomma anteriore è crollata molto presto, non guidavo tranquillo e ha iniziato a farmi male la schiena. Ma quando ho visto che prendevo i piloti davanti, è cambiato tutto ed entrano una spirale di vibrazioni buone, dai tutto senza pensare al dolore".

Lo spagnolo è stato fra i primi cinque per tutta la gara, ma alla fina ha rimontato in maniera molto rapida: "Non so se con due giri in più avrei preso Petrucci, forse sarei caduto, chi lo sa? Alla fine Alex Marquez ha fatto una strategia migliore con la gomma media davanti. Noi non la avevamo provata. Sono contento, ma resta sempre il dubbio che forse avremmo potuto optare per la media. Forse non avrei finito la gara, non lo so".

Per KTM la stgaione è impressionante, ma dopo le vittorie di Binder ed Oliveira, quella di Polyccio stenta ad arrivare: "E' complicato, perché sia MIguel sia Binder sono veloci e molto combattivi. E' un peccato che abbiamo perso tanti punti con le cadute delle prime gare, ma due podi in tre gare sono incredibili. Anche sull'asciutto avremmo potuto fare una buona gara".

Alla fine, al parco chiuso, Pol ha guardato la moto di Marquez, la Honda che guiderà la prossima stagione: "Guardavo la gomma anteriore della Honda al parco chiuso. Ero quasi sul punto di montare la media anteriore, ce l'avevamo pronta, ma alla fine non l'ho messa. Penso che ci avrebbe dato un risultato migliore".