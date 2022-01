Podcast MotoGP | Rossi e Marquez, la rivalità dell’età matura

Otto sono i mondiali dello spagnolo, protagonista della rivalità forse più controversa tra tutte quelle vissute dal Dottore. Marc Marquez arriva in MotoGP nel 2013 e vince il mondiale nella stagione del debutto, iniziando sin da subito a mostrarsi pericoloso anche per i più esperti. È il secondo titolo di fila per il catalano, già campione in carica della Moto2 all’arrivo nella classe regina. Marquez piomba come un uragano, concentra su di sé l’attenzione e viene subito designato come l’erede di Valentino Rossi.

Se all’inizio il Dottore sembra compiaciuto, con il passare del tempo l’armonia inizia a venire meno. Dietro al sorriso aperto e travolgente di Marc, si cela una bestia feroce che non lascia margini agli avversari...