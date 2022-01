Passano gli anni, le generazioni di piloti cambiano, la griglia si rinnova. Un pilastro del motociclismo è però Valentino Rossi, che per 26 anni ha dato spettacolo con gare magistrali e duelli contro i suoi rivali più grandi.

Uno degli ultimi, in ordine cronologico, è stato Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo e compagno di squadra per ben sette stagioni. Hanno condiviso il box per sette anni, con attriti e momenti che hanno acceso la battaglia anche fuori dalle piste. È la prima volta che un compagno di squadra diventa il primo rivale di Valentino Rossi. E' solo l'inizio di quella che resterà una delle più grandi sfide nella carriera del Dottore...