Piccola operazione alla gamba destra per Jack Miller

Subito dopo la conclusione della stagione 2020 della MotoGP, il pilota della Ducati si è "consegnato" ai medici per un piccolo intervento chirurgico prima di volare in Australia.

Poiché i consueti test pre-campionato di novembre quest'anno sono stati cancellati, praticamente tutti i piloti sono potuti andare in vacazna dopo l'ultima gara. Solo l'Aprilia, che è l'unica che dispone ancora delle concessioni, questa settimana è stata a Jerez con Aleix Espargaro e con i due suoi due tester freschi di conferma, Bradley Smith e Lorenzo Savadori.

Il resto della griglia invece resterà lontano dai circuiti per altri due mesi e mezzo, con il primo test pre-campionato fissato per il 14 febbraio a Sepang, quindi per tutti ci sarà il tempo di riprendersi da un eventuale intervento chirurgico.

Per questo motivo, Miller ha fatto una sosta prima di prendere la strada che lo riporterà in Australia per la prima volta da quando sono state riaperte le frontiere, fermandosi all'Istituto Dexeus di Barcellona.

Il pilota della Ducati si è fatto rimuovere le placche che erano state inserite dopo la frattura di tibia e perone, rimediate in un incidente avvenuto nel gennaio del 2016 con una moto da cross, quando era appena passato alla Marc VDS.

"Mi sento più leggero" ha scritto Miller dalla sua stanza d'ospedale.

Il nativo di Townsville ha conquistato il suo podio stagionale lo scorso fine settimana ed ha concluso il campionato al settimo posto, a pari punti con Maverick Vinales, che lo ha preceduto grazie alla vittoria conquistata a Misano. Miller ha chiuso al secondo posto le ultime due gare della sua avventura con il Pramac Racing, prima di passare al team ufficiale Ducati, dove nel 2021 dividerà nuovamente il box con Pecco Bagnaia.