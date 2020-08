Petrucci striglia Masia: "In MotoGP avrebbe saltato una gara!"

Non sembra sbocciare l’amore tra Danilo Petrucci ed il tracciato del Red Bull Ring. Il pilota della Ducati, infatti, dopo essere riuscito a superare la tagliola del Q1 non ha brillato in Q2 ottenendo un modesto dodicesimo tempo in 1’24’’174 con mezzo secondo di ritardo da Pol Espargaro.

Petrucci non ha nascosto la propria delusione per un risultato che, tutto sommato, rispecchia l’attuale stato di forma delle Ducati ufficiali dato che Dovizioso non è riuscito a fare meglio del nono crono.

Sei giorni fa, però, Desmodovi è riuscito ad imporsi sul tracciato austriaco ed il passo gara dei due piloti della Casa di Borgo Panigale potrebbe fare sperare in un risultato positivo.

Petrucci, tuttavia, ritiene che partire così indietro su un circuito tortuoso come quello del Red Bull Ring sia estremamente penalizzante anche per il caos che solitamente si manifesta nelle prime due curve.

“E’ sempre difficile partire dietro, soprattutto qua dove superare è complicato dato che il tracciato impone un’unica traiettoria. Per quanto mi riguarda, inoltre, ho 11 piloti davanti da controllare e guadagnare posizioni è abbastanza rischioso. Già mi è capitato lo scorso anno e nella scorsa gara”.

Danilo ha affermato di non avere lo stesso passo gara del suo compagno di team Dovizioso, ma ha sottolineato come la differenza rispetto al forlivese sia di pochi decimi di secondo. Petrucci, però, spera che una eventuale rimonta non venga compromessa da manovre rischiose dei suoi rivali.

“In partenza tutti vanno larghi in curva 1 ed in curva 2 ed è sempre un casino. La pista inoltre è molto stretta e si frena forte. E’ un tracciato pericoloso ed è difficile guadagnare posizioni. Sicuramente non ho il passo per vincere, sono 2-3 decimi più lento rispetto a Dovi, ma partendo così dietro c’è da pregare che tutto fili liscio”.

Il pilota della Ducati è poi intervenuto in merito a quanto accaduto in Moto3 con Masia e non è certamente stato tenero con il francese.

“Se Masia avesse fatto quella manovra in MotoGP avrebbe saltato una gara. Strappare la carena, girare con la moto che perde olio e senza guanti è una roba che non si vede dagli anni 70”.

Danilo, infine, ha voluto commentare anche il terrificante episodio avvenuto nelle FP3 di Moto2 quando la moto di Medina è rimasta a centro pista (così come accaduto domenica scorsa con Bastianini) ed i commissari sono intervenuti mentre sopraggiungevano gli altri piloti.

“Per quanto riguarda l’episodio avvenuto nelle libere di Moto2 non credo che i commissari abbiano responsabilità. Loro dovevano rimuovere la moto dalla pista e dovevano entrare per forza, mentre la direzione gara avrebbe dovuto esporre la bandiera rossa”.

