Petrucci: “A Brno per dimenticare la caduta di Jerez”

La MotoGP vola a Brno per disputare il terzo round della stagione e sulla pista ceca Ducati cerca il riscatto dopo un fine settimana difficile a Jerez de la Frontera. In particolare, Danilo Petrucci è a caccia di un buon risultato per rifarsi della scivolata di domenica scorsa che gli è costata uno zero in classifica. Il pilota di Terni potrà sfruttare le caratteristiche del tracciato di Brno, che favoriscono maggiormente la Ducati, per tornare a lottare nelle posizioni di testa.

Durante gli anni a Borgo Panigale, Petrucci non è mai rimasto fuori dalla top 10 ed il suo miglior risultato è stato un sesto posto, ottenuto nel 2018 quando era in forza al team Pramac. ‘Petrux’ arriva al Gran Premio della Repubblica Ceca in forma fisica dopo i problemi accusati nella ripartenza e si proietta al terzo weekend dell’anno con ottimismo, forte dei risultati ottenuti nelle scorse stagioni e consapevole delle potenzialità della sua Desmosedici.

“Dopo Jerez, questi tre GP potranno essere fondamentali per capire se riusciremo ad essere competitivi su tutti i circuiti – afferma Petrucci facendo riferimento anche alla doppia data austriaca, pista assolutamente congeniale a Ducati – Non vedo l’ora che arrivi la prossima gara di Brno per eliminare quella sensazione spiacevole lasciata dalla caduta di Jerez”.

Nonostante le difficoltà, le due gare di Jerez si sono rivelate importanti per lo sviluppo e per i passi avanti da compiere nelle restanti gare della stagione, la prima delle quali arriva proprio questo weekend: “Tutte le informazioni assimilate nelle prime due gare ci serviranno per poter iniziare bene questo fine settimana con alcuni aspetti già chiari. Fisicamente mi sento bene e sono fiducioso di poter ottenere un buon risultato”.

