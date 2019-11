Petrucci: "Per poter fare bene mi mancano alcuni dettagli"

La prima stagione di Danilo Petrucci da pilota ufficiale Ducati sta per andare in archivio e mai come in questa occasione è lecito parlare di un'annata che rispecchia le forme di una medaglia.

Il lato più luminoso e splendente lo abbiamo ammirato nella prima parte, con il ternano capace di vincere al Mugello la sua prima gara in MotoGP e di meritarsi la conferma per il 2020, mentre quello più oscuro è arrivato proprio dall'estate in poi.

Le difficoltà sono proseguite sino a Sepang, ma Danilo pensa di poter uscire da questa situazione. Per farlo, a suo avviso, mancano pochi dettagli, ma la strada per ritrovarsi e ritrovare competizione sembra ancora da percorrere del tutto.

"Per me questa gara è molto importante, perché dopo una seconda parte di stagione piuttosto complicata voglio concludere l'anno con un buon risultato. Non credo che siamo così lontani, ma dobbiamo risolvere ancora alcuni dettagli per poter essere più competitivi in ​​gara".

"Valencia è un circuito che mi piace, e negli ultimi giorni sono riuscito a recuperare bene dai postumi della caduta in Australia, per cui sono convinto che potremo fare una buona gara".