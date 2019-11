Petrucci non molla: "Il terzo posto è ancora raggiungibile"

Se Motegi sembrava il terreno di caccia ideale per il riscatto, sulla carta non si può dire la stessa cosa per Phillip Island. Una pista che piace a Danilo Petrucci, ma sulla quale il suo miglior risultato in carriera è un nono posto, ottenuto nel 2016 in sella alla Desmosedici GP del Pramac Racing.

Il pilota di Terni è reduce dall'ottavo posto del Gran Premio del Giappone, che però non lo ha ancora tagliato fuori definitivamente dalla lotta per il terzo posto nel Mondiale. Attualmente è quinto a quota 169 punti, ma Alex Rins e Maverick Vinales lo precedono di appena 7 lunghezze.

La matematica quindi invita a crederci ancora, ma serve uno step a livello di risultati nelle prossime tre gare, visto che il miglior piazzamento della seconda parte di stagione rimane il settimo posto di Silverstone.

"Phillip Island è un circuito speciale che richiede uno stile di guida molto particolare. Nelle ultime due gare abbiamo avuto qualche problema con la temperatura delle gomme, ma in Australia credo che le cose andranno diversamente" ha detto "Petrux".

"Non sono lontano dalla terza posizione in classifica, che resta il mio obiettivo e che penso che sia possibile raggiungere. Ovviamente non posso essere soddisfatto del mio risultato in Giappone e voglio migliorarlo qui a Phillip Island perché è un circuito che mi piace. È una buona opportunità per me per fare un passo avanti" ha aggiunto.