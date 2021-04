Petrucci: “Ho scoperto la dislocazione della spalla dopo Doha”

Danilo Petrucci è caduto nel Gran Premio inaugurale della stagione a Losail. La sua gara si è conclusa alla Curva 2 del primo giro e ha combattuto contro un’infiammazione alla spalla sinistra per il resto della permanenza della MotoGP in Qatar.

Nella gara di Doha ha tagliato il traguardo in 19esima posizione, ma Petrucci ha rivelato in vista del Gran Premio del Portogallo di essersi sottoposto ad una risonanza magnetica quando è tornato in Italia. Questa ha evidenziato che la causa del dolore accusato durante il Gran Premio di Doha era la dislocazione della spalla a seguito della caduta della prima gara.

“Prima di tutto, dopo essere tornato a casa mi sono sottoposto ad una risonanza magnetica alla spalla e ho scoperto che nella prima gara mi sono dislocato la spalla sinistra”, ha rivelato Petrucci, che aveva anche ammesso di essere troppo grande per guidare la RC16.

“È uscita e poi è rientrata al suo posto, per questo sentivo molto dolore – prosegue il pilota KTM Tech 3 – Fortunatamente, non c’è stato nessun danno ulteriore ai legamenti, ma c’era una grossa infiammazione e durante questo periodo ho lavorato ogni mattina con il mio fisioterapista per provare ad essere al meglio per questa gara”.

“La fortuna è stata anche che con gli anti infiammatori sono riuscito a correre nella seconda gara, ma ho avuto una piccola infiammazione anche alla spalla destra perché muovevo la moto solo con un braccio. Ad ogni modo, mi sento meglio e penso che questo non sarà un problema questa settimana, anche perché sappiamo che qui abbiamo una buona opportunità, da quanto ho capito, questa è una pista che si adatta bene alla nostra moto”.

Il Gran Premio del Portogallo dello scorso anno è stato dominato dal pilota Tech 3 Miguel Oliveira, la cui moto è stata ereditata proprio da Petrucci nel 2021. Anche il suo compagno di squadra Iker Lecuona ha accusato problemi fisici in Qatar ed è stato costretto ad operarsi per sindrome compartimentale immediatamente dopo il Gran Premio di Doha.

Nella visita medica di questo giovedì al Circuito di Portimao, Lecuona è stato dichiarato fit. Stesso discorso vale per Jack Miller, anche lui operato per la sindrome compartimentale dopo Doha e ritenuto idoneo. I medici hanno dato l’ok anche a Marc Marquez, dopo che i suoi medici personali gli avevano dato il via libera per la prima volta dopo luglio dello scorso anno.

