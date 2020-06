Ancora non ci sono stati annunci ufficiali, ma Danilo Petrucci, con l'onestà che lo ha sempre contraddistinto, ha deciso di mettere le carte sul tavolo e fare chiarezza sul suo futuro.

In una breve intervista rilasciata al TGR Umbria, il pilota di Terni ha infatti rivelato che la sua avventura in Ducati si concluderà al termine della stagione 2020 della MotoGP.

L'ingaggio di Jack Miller, annunciato la scorsa settimana dalla Casa di Borgo Panigale, aveva già fatto intuire questo epilogo. Ma questo non lo rende meno doloroso per "Petrux", che in cuor suo sperava di avere il tempo di dimostrare di meritarsi ancora una Desmosedici GP ufficiale.

La pandemia del COVID-19 però ha complicato i suoi piani, perché la stagione 2020 non inizierà prima del mese di luglio e il mercato piloti ha iniziato a muoversi con grande anticipo.

"La Ducati ha deciso di non continuare il nostro rapporto. E' chiaro che dispiace, ma il mio obiettivo è rimanere in MotoGP.Solo un anno fa vincevo, quindi vorrei continuare a vincere ancora" ha detto Petrucci.

Danilo comunque sembra intenzionato a sfruttare le gare che gli rimangono da disputare in Rosso: "Li ringrazio per l'esperienza, c'è ancora quest'anno in cui possiamo toglierci delle soddisfazioni, quindi sono fiducioso e spero che cominci presto".

Anche perché ora in ballo c'è il suo futuro e, stando a quanto ha detto il suo manager qualche giorno fa, le opzioni sembrano essere due: fare il salto verso la Superbike, magari ancora da pilota ufficiale Ducati, oppure ci sarebbe l'Aprilia.

La Casa di Noale è molto vicina al rinnovo con Aleix Espargaro, come lui stesso ha confermato a Motorsport.com, ma vorrebbe continuare anche il rapporto con Andrea Iannone. Questo però è vincolato alla sentenza del TAS legata alla vicenda doping che dovrebbe arrivare proprio nel mese di luglio, quando il Mondiale scatterà da Jerez.

Il pilota di Vasto è stato squalificato per 18 mesi dai giudici della FIM, che però hanno riconosciuto la contaminazione alimentare e l'assenza di dolo per la sua positività al Drostonalone rilevata in occasione del Gran Premio della Malesia dello scorso anno.

Un verdetto che, visti i precedenti, lascerebbe presagire un'assoluzione al TAS, a meno che la WADA non decida di calcare la mano, come si vocifera ormai da qualche giorno. In caso di assoluzione comunque lo scenario più probabile sembra poter essere quello del rinnovo di Iannone. In caso contrario invece la porta potrebbe aprirsi proprio per Petrucci.