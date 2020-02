Petrucci amaro: "Non siamo pienamente soddisfatti sui long run"

“Abbiamo lavorato molto, ma non siamo pienamente soddisfatti”. Ha esordito così Danilo Petrucci nell’incontro con i media al termine dell’ultima giornata di prove sul tracciato di Sepang.

Il pilota della Ducati, oggi sceso in pista con una nuova configurazione aerodinamica, ha chiuso con il sesto tempo in 1’58’’606 mostrando alcuni progressi rispetto ai primi due giorni di test, ma non è apparso del tutto appagato da quanto compiuto in questo weekend.

“Sono stati tre giorni di prove molto produttive, abbiamo testato molte cose anche se non tutte hanno funzionato. Di sicuro dobbiamo capire come usare le gomme. Oggi siamo riusciti a sfruttare meglio la gomma morbida e siamo stati veloci sul giro secco, ma ci sono molti piloti più veloci di noi”.

Nella giornata odierna Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso hanno svolto un lavoro comparativo per velocizzare la crescita della Desmosedici GP 2020 e Danilo ha confermato l’utilità di condividere tutte le informazioni con il suo compagno di team.

“Io e Dovi abbiamo lavorato insieme in questi giorni, così come fatto lo scorso anno. Oggi abbiamo capito molte più cose. Il passo gara è sembrato buono. Abbiamo percorso solo dieci giri, ma sono stati sufficienti per capire qualcosa in più sullo stile di guida”.

“E’ positivo condividere le opinioni con Dovi. Io sono più veloce in alcuni punti del tracciato e lui in altri. Andrea, poi, è più bravo nel gestire le gomme ed io posso imparare molto da lui. Ci spingiamo a vicenda, ma i tempi non sono stati eccellenti. Ci manca qualche decimo, dobbiamo ancora migliorare la moto”.

Ciò che sembra preoccupare maggiormente Petrucci sino ad ora è l’impossibilità di esprimersi al meglio nei long run. In attesa di capire se anche in Qatar la Ducati mostrerà le medesime problematiche, Danilo non ha nascosto la propria frustrazione.

“All’inizio di questi tre giorni ero piuttosto preoccupato perché non riuscivo a capire il feeling con le gomme. Nel giro secco non sono così lontano dalla vetta, ma un anno fa ero riuscito a segnare un tempo record. Tuttavia questo non è quello a cui puntiamo al momento, conta di più stare sul passo gara con i piloti più veloci di noi”.

Al termine dell’incontro con la stampa, Petrucci ha poi parlato di una stagione che si annuncia molto combattuta visto l’elevato potenziale espresso da molti rivali in questa prima tre giorni di test.

“E’ impressionante vedere i primi 10 piloti racchiusi in soli 3 decimi e gli poco distanti. E’ molto difficile fare la differenza. Quest’anno la lotta sarà molto serrata. Ci sono molti piloti in grado di grado di percorrere più di dieci giri in 1’59’’, noi ancora non ci riusciamo”.

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont