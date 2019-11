Petrucci: "La caviglia fa male. Fatico ad appoggiare il piede"

Nella seconda parte di stagione 2019 di MotoGP, Danilo Petrucci è andato incontro a un periodo molto difficile in quanto a risultati e feeling con la Ducati Desmosedici del team ufficiale.

Anche a Phillip Island il pilota ternano non ha portato a casa risultati degni di nota. Come se non bastasse, nella caduta si è infortunato a una caviglia. Fortunatamente le analisi hanno escluso fratture, ma la contusione è così forte che, al momento, gli permette a fatica di appoggiare il piede.

“Purtroppo la caduta di Phillip Island ha lasciato delle conseguenze e, anche se non ho nulla di rotto, la caviglia mi fa ancora molto male e ho difficoltà ad appoggiare il piede. Spero che il dolore diminuisca con il passare dei giorni e di poter gareggiare normalmente", ha dichiarato candidamente Danilo.

Sebbene i risultati degli ultimi mesi non siano stati all'altezza delle aspettative, Petrucci ha ancora la possibilità di portare a casa la terza posizione nel Mondiale Piloti dietro a Marquez e Dovizioso. Sepang sarà un'ottima opportunità per riuscire nel suo intento.

"In ogni caso, Sepang ci offre un'altra opportunità per accumulare punti e dobbiamo approfittarne. Abbiamo due gare per lottare per la terza posizione del Mondiale e per il titolo a squadre, che adesso sono il mio obiettivo principale”.