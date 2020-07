Petronas, Razali: "Jerez ci ha tolto i dubbi su Rossi"

Razlan Razali è uscito allo scoperto e non ha nascosto di aver tirato un sospiro di sollievo dopo la bella prestazione di Valentino Rossi nella seconda gara di Jerez de la Frontera.

Il team principal della Yamaha Petronas si sta godendo un Fabio Quartararo in forma "Mondiale", capace di conquistare due pole position e due vittorie sul tracciato andaluso, prendendo subito il largo nel Mondiale.

L'idea di sostituirlo nel 2021 con il "Dottore" visto nella gara inaugurale della stagione aveva creato un po' di apprensione al manager malese, che però si è dovuto ricredere domenica, dopo il ritorno sul podio del pesarese, come ha rivelato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

"Vale è Vale. Per essere onesto, avevo i miei dubbi dopo la prima gara. Tutti continuavamo a dirmi che 'The Doctor' sarebbe tornato e lo ha fatto. Mi ha impressionato molto. C'è da togliersi il cappello, anche considerando le condizioni estreme in cui si è corso".

Razali ha spiegato che una prestazione come quella del Gran Premio d'Andalusia rende più semplice far capire al consiglio d'amministrazione di una grande azienda come Petronas i motivi che lo hanno portato a scegliere il nove volte iridato.

Razlan Razali, SIC Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Rende tutto più facile. Siamo la Petronas e facciamo delle scelte improntate sul business, ma non possiamo ignorare i tifosi, che magari vorrebbero un pilota locale. Non è una scelta obbligata, ma lui non è un pilota normale. C'è voluto tempo per essere sicuri, ma quello che ha fatto domenica ha reso le cose più semplici per spiegare agli azionisti perché abbiamo scelto Valentino".

Avere in squadra una leggenda come Valentino, aumenterà sicuramente il numero di tifosi della squadra in giro per tutto il mondo.

"Non vogliamo che il nostro team sia famoso per Valentino. Vogliamo che chiunque corra con noi faccia risultato. Da un certo punto di vista, mi dà più gioia l'aver creato qualcosa dal nulla ed essere dove siamo oggi con Fabio".

"Vogliamo continuare con questa filosofia, e con Valentino vogliamo essere sicuri di poterlo aiutare. Non vogliamo essere popolari perché c'è lui, ma contribuire a renderlo competitivo anche alla sua età. Dopo aver parlato con lui e il suo staff, stiamo capendo cosa gli serve".

Per mettere tutto nero su bianco ci vorrà comunque ancora un po' di tempo, quindi Razali non nasconde che magari un annuncio a Misano, a pochi chilometri da casa di Rossi, potrebbe avere un senso.

"Se possiamo farlo prima bene, ma farlo a casa sua sarebbe ancora meglio. Restano alcune cose da definire, non tanto legate a Valentino o alla questione dei meccanici, quanto nel finalizzare la struttura tra Yamaha, VR46 e circuito di Sepang. E' per quello che serve un po' di tempo".

