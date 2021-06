Petronas e Yamaha stanno già cercando il sostituto di Rossi

Dall'inizio della stagione, il "Dottore" ha ripetuto che avrebbe preso in considerazione solamente il rinnovo del suo contratto con il Sepang Racing Team (Petronas SRT) a patto di essere competitivo, un obiettivo che sembra molto irrealistico in questa fase.

Questo fine settimana, la MotoGP è a Barcellona per il settimo appuntamento e Rossi è 19esimo nel Mondiale, con soli 15 punti. Il suo miglior risultato finora è il decimo posto del Mugello domenica scorsa, al termine di un Gran Premio d'Italia caratterizzato dagli incidenti.

Negli ultimi mesi, il pilota di Tavullia ha insistito sul fatto che una decisione definitiva sui suoi piani futuri sarà presa durante la pausa estiva di luglio. A causa della grandezza del personaggio, i vertici della SRT hanno deciso di rimanere in silenzio fino a quando il #46 non avrà preso la sua decisione. Ma, contemporaneamente, sia Petronas che Yamaha stanno già sondando diversi piloti che potrebbero riempire il vuoto lasciato da Rossi, al fine di anticipare un addio che sembra già scritto.

Per cominciare, vale la pena notare che Petronas ha appena rinnovato il suo contratto come main sponsor di SRT, qualcosa che veniva dato quasi per scontato, ma che si è materializzato pochi giorni fa. Inoltre è stata sigillata anche la continuità del rapporto del team malese con Yamaha, dopo che nelle ultime settimane aveva trattato anche con VR46, che la settimana prossima dovrebbe invece ufficializzare l'alleanza con Ducati.

Dopo due anni (2020 e 2021) con una moto più vecchia rispetto alle altre Yamaha, l'uomo di punta della SRT per il 2022 sarà Franco Morbidelli, vice-campione del mondo in carica. Una settimana fa, Motorsport.com ha intervistato il pilota italiano, che è stato molto chiaro sulle sue intenzioni: "Non so quale moto guiderò l'anno prossimo, ma correrò con Petronas", ha detto.

Questo può essere dato per scontato, a meno che non succeda qualcosa di inatteso. "C'è una clausola nel contratto di Franco che gli permetterebbe di lasciare la squadra in caso di un'offerta da un team ufficiale", ha detto a Motorsport.com qualcuno che conosce molto bene il contratto del #21. Ma questo, fino ad oggi, non è successo.

Non è facile immaginare che, a questo punto della sua carriera, che è all'apice, Morbidelli possa prendere in considerazione l'idea di lasciare SRT. Ancora meno ora che avrà a disposizione la versione migliore della M1. La domanda principale è chi sarà il suo vicino di box.

"La prima scelta è Raul Fernandez, ma portarlo qui è quasi una missione impossibile", ha detto una fonte interna al box SRT a Motorsport.com. Fernandez, la grande rivelazione della Moto2 2021, è stato promosso nella classe di mezzo all'ultimo minuto ed è legato alla KTM, che ha introdotto clausole orbitanti per evitare tentativi di fuga.

Questo fine settimana, Lin Jarvis, direttore generale del reparto corse Yamaha, e Razlan Razali, team principal di SRT, hanno incontrato l'entuorage di Fernandez per esplorare la possibilità di ingaggiarlo nel 2022, anche se il costo per liberarlo dalla KTM porterebbe ad escludere questa opzione.

Gli altri nomi sul tavolo al momento includono Joe Roberts e Xavi Vierge, anche se non posso essere esclusi altri candidati. Jake Dixon era un altro in lizza, ma il rapporto tra il britannico e SRT si è fatto teso ultimamente. In ogni caso, il prescelto sa già che avrà una M1 meno evoluta di Morbidelli, Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

