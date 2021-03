Petronas apre l'era Rossi: ecco la M1 con il numero 46

Franco Morbidelli è il vice-campione del mondo in carica, ma oggi inevitabilmente gli occhi erano puntati tutti su Valentino Rossi. Dopo ben 15 anni a difendere i colori della squadra ufficiale della Yamaha, con nel mezzo la parentesi biennale in Ducati, per il pilota di Tavullia inizia infatti l'avventura nel team satellite della Casa di Iwata.

C'era grande attesa per veder comparire il #46 giallo sul cupolino della M1 della Petronas SRT, squadra che si presenta al via della MotoGP 2021 con grandi ambizioni. Del resto, la compagine malese è quella che ha conquistato più vittorie nel 2020, ben sei grazie all'accoppiata formata dal già citato Morbidelli e dal nuovo pilota ufficiale Yamaha Fabio Quartararo. Anche se è chiaro che prendersi in casa una leggenda vivente come Valentino, porta con sé un pizzico di responsabilità in più.

Per quanto riguarda le specifiche delle due moto, Rossi avrà a disposizione una M1 identica a quelle del team ufficiale e godrà del supporto diretto della Yamaha. Per questioni economiche, come ha spiegato la Yamaha in occasione della presentazione del team factory, Morbidelli invece dovrà accontentarsi di un pacchetto simile a quello della passata stagione. Poco male comunque per Franco, che lo scorso anno in sella alla "Spec-A" ha mancato l'appuntamento con il titolo per appena 13 punti.

Questa per Rossi sarà la 26esima stagione nel Mondiale, la 22esima nella classe regina, e ancora non è chiaro se si tratterà anche dell'ultima: il suo contratto con la squadra diretta da Razlan Razali va infatti in scadenza alla fine dell'anno e non bisogna dimenticare che solo pochi giorni fa il "Dottore" ha spento ben 42 candeline. Se ci sarà un seguito, dipenderà dalle prestazioni che sarà in grado di fornire in questo 2021.

Quel che è certo è che, se dovesse essere l'ultima, proverà a salutare almeno con un'ultima zampata, visto che ormai sono passati ben tre anni e mezzo dal suo ultimo successo, quello nel Gran Premio d'Olanda della stagione 2017. E per provare a togliersi ancora qualche soddisfazione si è portato dal team ufficiale il capo tecnico David Munoz, il telemetrista Matteo Flamigni ed il coach Idalio Gavira. Se non altro poi, quest'anno riuscirà a realizzare un altro dei suoi obiettivi, che era quello di dividere lo schieramento con il fratello Luca Marini, che esordirà in sella alla Ducati del Team Esponsorama.

Per Morbidelli invece verrebbe quasi da dire "squadra che vince non si cambia", visto che appunto il pacchetto tecnico sarà molto simile a quello del 2020 e che al suo fianco ci sarà sempre Ramon Forcada, capo tecnico con il quale sembra aver trovato un feeling davvero sopraffino.

Franco non ha nascosto poi di essere entusiasta all'idea di poter dividere il box con quello che è un grande amico, ma che è stato anche il mentore della sua carriera. Di fatto, i primi passi la VR46 Riders Academy li ha mossi quando Morbidelli e la sua famiglia sono andati a vivere nei pressi di Tavullia proprio per permettere a Franco di allenarsi con Valentino. Per entrambi quindi l'essere compagni di squadra a questo livello può essere una sorta di chiusura del cerchio.

Oltre a presentare la sua squadra di MotoGP, Petronas SRT ha svelato anche le moto dei suoi piloti per le classi Moto2 e Moto3, ovvero le due Kalex di Jake Dixon e Xavi Vierge (entrambi già parte del team anche nel 2020) per quella di mezzo e le due Honda del confermato John McPhee e del nuovo arrivato Darryn Binder per quella entrante.