Perché rinnovare con Yamaha e Suzuki è l’opzione migliore per Quartararo e Mir

Nelle circostanze precedenti la pandemia, sia Fabio Quartararo sia Joan Mir si sfregherebbero le mani sapendo che i loro agenti usino i loro titoli mondiali (2021 per il francese e 2020 per lo spagnolo) come mezzo per fare leva per le opzioni più interessanti, a seconda della disponibilità.

Il problema per loro è che la situazione attuale non permette di usare una strategia aggressiva al momento. La mancanza di posti, la politica di alcuni costruttori come Ducati e Honda e il caché che hanno conquistato Quartararo e Mir, sono diventati alleati di Yamaha e Suzuki, i cui responsabili sono consapevoli della situazione. Per questo, né a Iwata né a Hamamatsu sembrano troppo ansiosi di fronte alla possibilità che le loro due punte possano cambiare aria.

La scorsa settimana si era parlato della diminuzione degli ingaggi che ci sarà sulla griglia di partenza del 2022, con una riduzione di circa il 20% rispetto al 2018. Né Quartararo né Mir sono esenti, anche se nei due casi ci sono alcune differenze che vale la pena analizzare in maniera più dettagliata, a partire dal campione del mondo in carica.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna

Nemmeno una settimana dopo aver festeggiato come meritava il suo primo titolo mondiale in MotoGP, Quartararo ha svolto uno dei primi test della pre-stagione, a Jerez, con più dubbi che certezze sulla M1 che Yamaha aveva portato in pista. In mancanza di altri dettagli, questa dovrebbe essere la moto di base con cui cercare di difendere il titolo nel 2022.

“E' ancora presto per firmare, non voglio firmare nulla prima di andare in Malesia, almeno. Preferisco vedere prima l’evoluzione della nostra moto, penso che sia normale. Quello che non lo è, è firmare per il 2023 senza nemmeno aver cominciato il 2022. So ciò che voglio, aspetterò un po’ per vedere come va la Yamaha e come si evolve a Sepang. Se vedo che la Yamaha va in una direzione totalmente diversa, il mio futuro qui potrebbe essere compromesso”, aveva affermato El Diablo lanciando un messaggio molto diretto ai vertici di Iwata.

Quartararo è arrivato nel team ufficiale Yamaha nel 2021, ma il contratto che lo ha portato lì si è concretizzato all’inizio del 2020. In quell’anno, il pilota francese ha corso con i colori del team Petronas, ma il suo status era praticamente identico a quello di Valentino Rossi e Maverick Vinales, allora piloti ufficiali della Casa dei tre diapason. Come pilota factory, Quartararo aveva un contratto che si aggirava intorno ai 2,5 milionsi di euro, con delle variabili in base ai risultati ottenuti.

Quest'anno, con cinque vittorie e il titolo come coronamento, il nuovo campione ha intascato circa quattro milioni di euro. Un vero affare per la casa giapponese, che in soli tre anni sarà passata dallo spendere circa dodici milioni di euro, tra lo stipendio di Rossi e quello di Viñales, a pagarne circa 5.5, con Quartararo che parte da quattro milioni di euro e Franco Morbidelli da un milione e mezzo.

All’interno di Yamaha, sono consapevoli della necessità di aggiornare le cifre dell’ingaggio della loro prima guida, perché al momento è ben al di sotto dello status che ha guadagnato. L'offerta di rinnovo di Quartararo sarà probabilmente intorno ai sette milioni di euro, bonus a parte. Come succede sempre quando si aumenta l'importo fisso, gli extra che derivano dalle prestazioni dei piloti diminuiscono, in modo che l'importo non salga alle stelle in caso di successi.

Allo stato attuale della griglia, e se guardiamo alle esigenze delle diverse squadre senza trascurare le loro reali possibilità, nessuno al di fuori della Yamaha pagherà Quartararo così tanti soldi. Fondamentalmente perché nessuno ha questa urgenza. E lo stesso vale per Mir e la Suzuki, da cui il maiorchino riceve poco più di sette milioni di euro dopo che il titolo conquistato nel 2020 ha fissato tale importo come base per le stagioni successive.

Per capire il contesto è imprescindibile ampliare il focus e cercare di capire cosa potrebbe servire ai rappresentanti di Quartararo e Mir da usare come mezzo per fare pressione. E qui si trova il principale ostacolo: la scarsità di squadre disposte a pagare ciò che i rappresentanti del francese e dello spagnolo credono che i loro piloti meritino.

La prima priorità di Aprilia e KTM, per esempio, è quella di ottimizzare le loro moto, prima di preoccuparsi di trovare un leader che permetta loro di competere per il premio più ambito, il titolo. Ducati, d'altra parte, ha attuato una brutale politica di riduzione degli stipendi dalla partenza di Andrea Dovizioso (2020), al punto di aver coperto gli ingaggi dei suoi cinque piloti (Bagnaia, Miller, Martin, Zarco e Bastianini) con meno di 3,5 milioni di euro in totale.

"Per quanto riguarda i piloti siamo coperti, non abbiamo bisogno di andare a cercare. Pecco ha dimostrato che può lottare per il titolo, speriamo che anche Jack sia della partita. Inoltre abbiamo un sacco di giovani talenti con Martin e Bastianini", ha detto Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Casa di Borgo Panigale, a Motorsport.com.

"Ducati difficilmente pagherà la cifra che Joan e Fabio vogliono ricevere, perché non ne hanno bisogno", ha detto Albert Valera, manager di alcuni dei più talentuosi piloti della concorrenza, come Martin stesso o Pedro Acosta, il campione in carica della Moto3. "Penso che a Borgo Panigale siano consapevoli della necessità di aggiornare diversi contratti dei loro piloti, che sono ben al di sotto di quello che dovrebbero guadagnare. Ma in nessun caso tanto da raggiungere quello che Quartararo e Mir dovrebbero chiedere", aggiunge Valera.

La situazione in Honda, l'altro grande costruttore che potrebbe sceglierli, è diversa, perché sono differenti le loro priorità in questo momento. Bisognerà ancora valutare le prestazioni che Marc Márquez sarà in grado di avere quando tornerà in sella alla sua moto, a partire dal test di Sepang di questo fine settimana.

Honda è interessata solamente a sapere come si evolverà la situazione del suo pilota di punta dopo i due infortuni che ha rimediato nell'ultimo anno e mezzo: il primo al braccio, che lo ha tenuto lontano dai circuiti per nove mesi, e il secondo all'occhio destro, che gli ha impedito di prendere parte alle ultime due gare della scorsa stagione (Portimao e Valencia), e successivamente ai test di novembre a Jerez.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Non importa quali siano le prestazioni attuali del pilota di Cervera, il colosso giapponese rimarrà impegnato con l’uomo che lo ha portato a vincere sei titoli della classe regina, sui nove che sono stati messi in palio dal 2013. È difficile credere che Honda possa optare per Quartararo per diverse ragioni. In primo luogo, perché con Márquez in condizione di vincere le gare (nel 2021 ha conquistato tre successi senza essere al suo meglio), Pol Espargaró diventa il compagno di squadra perfetto, anche se i suoi risultati sono stati, più discreti del previsto, fino a ora. Poi c'è la mancanza di sicurezza che il francese possa dare il meglio di sé in sella alla RC213V, date le evidenti differenze con la Yamaha. E infine, l'aspetto economico.

Il caso di Mir è simile, anche se in casa Honda c'è più convinzione del fatto che il maiorchino abbia ciò che serve per dare quello che ci si aspetta da lui con il prototipo dell'ala dorata. Alberto Puig ha già cercato di convincere lo spagnolo quando è stato promosso in MotoGP nel 2019, offrendogli un posto nel team LCR, ma lo spagnolo ha scelto di firmare con Suzuki. Mir, d'altra parte, sa che in HRC arriverebbe con l'etichetta di seconda guida, mentre in Suzuki si è guadagnato con i suoi meriti di essere visto come la punta di diamante del progetto.

"È normale che Honda sia concentrata sul recupero di Marc, anche se, come abbiamo visto negli ultimi anni, lasciare tutto a una sola carta può metterti in una situazione rischiosa", ha riassunto Paco Sánchez, manager di Mir, all’autore di queste righe. Senza dirlo esplicitamente, questo rappresentante, uno dei più esperti nel paddock (si occupa anche di Remy Gardner), è d'accordo sul fatto che, molto probabilmente, la cosa migliore per il suo cliente e per Quartararo sia quella di non muoversi da dove sono perché nessuno offrirà loro di più di quello che già hanno.