Penalità per Aleix Espargaro: perde tre posizioni

Il Gran Premio d’Europa ha rappresentato fino ad ora il fine settimana in cui Aleix Espargaro si è espresso al meglio. Sulla pista di Valencia infatti il pilota Aprilia aveva conquistato la sesta posizione in griglia di partenza, uno dei risultati migliori della stagione. Lo spagnolo si era qualificato al Q2 direttamente nella giornata del venerdì, ma nella gara odierna dovrà scattare dalla nona posizione per una sanzione.

La Direzione Gara ha inflitto una penalità al maggiore dei fratelli Espargaro per aver ignorato le bandiere blu all’uscita dalla pit lane. Questa infrazione ha influito su altri piloti, costringendo i Commissari a farlo arretrare di tre posizioni sulla griglia. Sul regolamento della MotoGP si legge che “i piloti devono guidare in maniera responsabile senza creare pericolo ad altri piloti, sia in pista sia in pitlane”.

Aleix Espargaro si schiererà infatti sulla nona casella nel Gran Premio d’Europa in programma oggi e scatterà così dalla terza fila. Ne approfitteranno così i piloti alle sue spalle, Miguel Oliveira e Franco Morbidelli. I due, che inizialmente gli partivano alle spalle, avanzano e partiranno così davanti al catalano he guida la RS-GP del team Aprilia. Continua in questo modo il periodo complicato della Casa di Noale, che solamente in questo fine settimana aveva raccolto dei risultati soddisfacenti dopo un anno complesso.