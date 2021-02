Ore d'ansia per Fausto Gresini: il quadro clinico è critico

Il Gresini Racing ha diffuco un nuovo aggiornamento sulle condizioni di Fausto Gresini, sempre ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna.

E purtroppo le notizie non sono per niente buone, perché il manager imolese, risultato positivo al COVID-19 pochi giorni prima del Natale è in condizioni che i medici hanno definito clinico a causa di nuove complicazioni.

Le parole del dottor Nicola Cilloni: "Fausto Gresini è ancora ricoverato nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da COVID-19. Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico".

"I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni d’organo gravemente compromesse. È sempre sostenuto da un respiratore meccanico e in coma farmacologico", ha aggiunto il medico.