Oliveira unfit per la gara di Phillip Island

Miguel Oliveira sarà costretto a saltare il Gran Premio d'Australia, essendo stato dichiarato "unfit" in seguito al bruttissimo incidente di cui è stato vittima durante la FP4 di ieri.

Il pilota della KTM Tech 3 era stato spinto fuori pista da una fortissima folata di vento al fondo del rettilineo di partenza, quindi ad oltre 300 km/h, ed ha perso il controllo della sua RC16, rotolando molto rovinosamente nella ghiaia della via di fuga.

Un incidente dal quale miracolosamente si è rialzato senza fratture, anche se la sua partecipazione alla gara odierna rimaneva in dubbio, con il portoghese che aveva spiegato che oggi avrebbe dovuto sottoporsi ad un ulteriore controllo medico per dimostrare di poter chiudere la mano.

Questa mattina è stato confermato che Oliveira appunto non è riuscito a passare questa visita di controllo, proprio perché presentava dolore e gonfiore ad entrambe le mani. Un peccato per Miguel, che si appresta quindi a saltare per la prima volta una gara nella sua stagione da rookie.

In precedenza, infatti, era stato vittima di un infortunio ad una spalla nell'incidente con Johann Zarco a Silverstone, ma questo lo aveva costretto a rinunciare solo ai test di Misano, ma poi era tornato regolarmente in sella nel weekend romagnolo.

Bisogna ricordare, infine, che ieri è stato proprio l'incidente di Oliveira ad innescare la reazione a catena che ha portato alla cancellazione delle qualifiche proprio per le condizioni troppo pericolose generate dal vento. Le qualifiche andranno quindi in scena questa mattina.