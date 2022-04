Oliveira: “Non sono preoccupato, il mio futuro è in MotoGP”

Nel mezzo delle voci che assicurano un interesse da parte di Yamaha per Miguel Oliveira, Motorsport.com ha parlato con il portoghese questo giovedì a Jerez per chiedergli della sua situazione contrattuale con KTM, con cui corre dal 2015 in Moto3 fino ad approdare alla MotoGP nel 2019.

“La mia situazione è che il contratto con KTM scade alla fine di quest’anno e avremo questo mese e mezzo di maggio e giugno per negoziare con loro”, ha spiegato il portoghese. Sull’eventuale esistenza di una scadenza per prendere una decisione in un senso o nell’altro, Oliveira insiste sul fatto che la data limite è il periodo di maggio e giugno.

Al momento, Oliveira non ha un’offerta da parte di KTM, ma si mostra tranquillo parlando del suo futuro prossimo: “Vedo molto bene il mio futuro e sono molto tranquillo. Mio padre, che è il mio manager, si occupa un po’ di tutto affinché io possa stare tranquillo e possa dare il massimo sulla moto. Non sono preoccupato, perché so che il mio futuro è sulla griglia di partenza della MotoGP”.