Oliveira: "Mi sento pronto per il titolo nel 2021"

Pole, vittoria e giro più veloce al termine di una gara dominata dal primo all’ultimo giro. Non poteva sperare di meglio Miguel Oliveira per chiudere la stagione 2020.

Il pilota portoghese è stato l’assoluto dominatore sul tracciato di casa ottenendo il miglior crono nelle FP1, nelle FP4 ed in qualifica per poi scappare via sin dallo spegnersi dei semafori e conquistare la seconda vittoria in MotoGP.

Un successo netto, alla Marquez si potrebbe dire, che non ha stupito però né Oliveira né il suo team.

“Mi ero messo in testa di vincere. Dopo che abbiamo analizzato i dati delle FP4 e delle qualifiche abbiamo capito che avevo qualcosa in più e da lì ho deciso di vincere la gara. Il mio obiettivo era solamente partire e non pensare a chi mi inseguiva”.

Tutto semplice? In realtà no. Miguel, ai microfoni di Sky, ha affermato come trovare il giusto equilibrio tra passo e gestione gomme non sia stato per nulla semplice.

“Ho cercato di gestire sia il vantaggio che le gomme. E’ stato difficile, ma sono davvero contento per questa vittoria”.

Il portoghese ha poi spiegato di aver adottato uno stile di guida specifico per affrontare lo splendido tracciato di casa che si è rivelato particolarmente efficace.

“Credo che la KTM possa essere guidata in modi differenti. Pol è molto aggressivo sui freni e riesce ad avere molta potenza frenante quando entra in curva. In questa pista, però, serviva qualcosa di diverso e bisognava pennellare le linee in maniera molto pulita”.

“Forse la differenza qui a Portimao l’ha fatta essere in grado di guidare la moto come piace a me ed avere un ottimo grip”.

Chiuso il campionato con un weekend impressionante, è adesso il momento di tracciare un bilancio della stagione e proiettarsi già al futuro.

“Più che le cadute, mi hanno lasciato l’amaro in bocca quelle gare dove ho chiuso in quinta o sesta piazza perché ero consapevole che avrei potuto fare decisamente meglio. Anche nei weekend dove sono finito in terra, però, ho avuto modo di raccogliere informazioni preziose per migliorare la moto per il prossimo anno. La KTM è performante in tutti i circuiti, ma ci serve solo il tempo per mettere tutto a posto”.

Oliveira, infine, non si è nascosto quando gli è stato chiesto se si sente uno dei candidati al titolo per il prossimo anno.

“Certo che sono pronto per giocarmi il titolo. Ovviamente bisogna avere la costanza di andare spesso a podio. In questa stagione abbiamo visto come non conti guidare una moto di un team ufficiale o di un team satellite, tutti i mezzi sono competitivi. Nel 2021 la lotta per il titolo sarà ancora più serrata”.