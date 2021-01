Oliveira: “KTM ha un gran potenziale, ci serve più tempo”

Miguel Oliveira ha vinto il Gran Premio di Stiria nel 2020 e la sua gara di casa in Portogallo. Ha anche finito nelle prime sei posizioni in sei dei 14 round della stagione, ma non è più salito sul podio e ha concluso il campionato in nona posizione. Grazie alle concessioni che KTM ha mantenuto nel 2020 - e che perderanno quest'anno - gli austriaci hanno potuto continuare a fare test privati durante la stagione e ottenere così un notevole vantaggio prima di arrivare a circuiti come Spielberg o Brno.

Tuttavia, su altre piste dove ci sono stati due Gran Premi, soprattutto nel primo dei due weekend, a volte è stato un po' più difficile trovare l'assetto, cosa che Oliveira non nasconde: "Sicuramente abbiamo bisogno di più tempo, perché dobbiamo mettere la base della moto. In ogni caso, penso che la nostra moto abbia un grande potenziale e che con questo pacchetto possiamo ottenere risultati molto migliori. Abbiamo solo bisogno di un po' più di tempo per tirar fuori tutto quel potenziale. L'esperienza su diverse piste ci aiuterà a fare questo passo avanti".

1. Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche se i test illimitati sono stati un vantaggio, Oliveira sminuisce l'importanza di perderle: "È solo un test. Non ci sono molti piloti in pista con cui confrontarsi direttamente, e non sono nelle stesse condizioni – spiega il portoghese – I test sono buoni, ma non ti danno quell'extra che ti dà un fine settimana di gran premio a livello di prestazioni”.

La stagione 2020 si è svolta in soli 9 circuiti rispetto ai 20 che si prevede di visitare nel 2021. KTM non vede l'ora che il campionato sia normale e che continui a fare esperienza. Al momento, però, il test di Sepang è già stato annullato e ci saranno invece giorni in più in Qatar prima dell'inizio del mondiale il 28 marzo.