Oliveira: "Gran feeling con la KTM, sono pronto per la gara"

Il pilota portoghese ha conquistato la sua prima pole in MotoGP sfruttando la conoscenza del tracciato di Portimao. Per Oliveira si è trattato di un ritorno alla pole dopo una assenza che durava dal 2017 quando correva ancora in Moto2.

Il pilota della KTM è apparso in grande sintonia con il circuito di casa e si è detto fiducioso di poter essere una sorpresa in gara.

“Sono riuscito a spingere sin dall’inizio. Mi sento davvero a mio agio con la moto, mi diverto molto, e tutto è arrivato in maniera molto naturale. La KTM è pronta per la gara e stiamo compiendo tutti i passi per essere protagonisti. Se domani continueremo così sarà perfetto”.

Anche Pol Espargaro è parso a suo agio sul tracciato di Portimao, ma il pilota della KTM in qualifica si è dovuto accontentare del nono tempo.

“Ci sono molti piloti competitivi. Pol è molto veloce e la moto si sta adattando bene a questo tracciato. Noi dobbiamo solamente concentrarci sul nostro lavoro e pensare alla nostra gara”.

Oliveira ha potuto sfruttare il vantaggio di aver già girato su questo tracciato in precedenza, ma non crede che questa esperienza potrà essere utile in gara.

“E’ difficile fare una previsione. Di sicuro non possiamo prendere la SBK come riferimento. Sarà una gara lunga ed il vento sarà un ulteriore fattore da tenere in considerazione per cercare di non uscire dalla traiettoria ideale”.

“Il fatto di avere già una precedente esperienza su questo circuito mi ha aiutato solo nelle FP1 e grazie a questa ho potuto indicare al team la strada da seguire”.

Il portoghese ha infine specificato come la chiave anche per la gara di domani sarà la corretta scelta degli pneumatici.

“L’orientamento è di andare verso una mescola più dura. La Michelin ha portato quattro compound e noi abbiamo lavorato con loro per trovare il set up corretto, ma ancora non sappiamo cosa accadrà in gara. Dobbiamo essere fiduciosi, siamo consapevoli di aver svolto tutto alla perfezione”.