Oliveira cede al dolore: il weekend di Sepang è finito per lui

Dopo Tito Rabat, la MotoGP ha perso un altro dei suoi protagonisti ancora prima che il weekend del Gran Premio della Malesia entrasse nel vivo, con Miguel Oliveira che ha alzato bandiera bianca alla conclusione della prima sessione di prove libere.

Il pilota della KTM Tech 3 è stato vittima di una brutta caduta durante la FP4 del Gran Premio d'Australia. Un incidente innescato dal vento, che poi aveva portato alla cancellazione del resto del programma del sabato di Phillip Island per motivi di sicurezza.

Sebbene non avesse riportato fratture nell'incidente, avvenuto in un punto da oltre 300 km/h, il portoghese era stato successivamente dichiarato "unfit" per la gara di domenica, perché aveva la mano destra particolarmente gonfia, oltre a numerose escoriazioni ed abrasioni su varie parti del corpo.

Oliveira ha quindi provato a tornare in sella alla sua RC16 questa mattina a Sepang, ma è riuscito a completare appena 4 giri con un distacco di oltre 6", poi è rientrato ai box ed ha applicato immediatamente del ghiaccio sulla mano infortunata.

A questo punto, insieme alla sua squadra, ha deciso che non era il caso di rischiare oltre e di fermarsi per il resto del weekend, con la speranza di recuperare al meglio per l'ultima gara di Valencia e per l'inizio dei test in vista della stagione 2020.