Nakagami operato alla spalla, rientra nel 2020

Mentre la MotoGP vola in Malesia per il penultimo appuntamento della stagione, Takaaki Nakagami inizia il suo percorso di riabilitazione per curare la spalla destra danneggiata che lo ha costretto a fermarsi in anticipo. Il pilota giapponese è stato operato ieri all’Ospedale Otropedico Funabashi e l’intervento è andato per il meglio.

Nakagami, che ha disputato a Motegi la sua ultima gara dell’anno, ha scelto di non andare avanti e pensare al recupero della propria forma fisica. Così, a partire da Phillip Island, la sua Honda del team LCR è stata affidata a Johann Zarco, che domenica scorsa non ha sfigurato. L’arrivo del francese è solo provvisorio, infatti nel 2020 è previsto il rientro del giapponese, titolare che non vede l’ora di tornare in pista.

L’operazione è stata svolta dal Dottor Hiroyuki Sugaya, che si ritiene soddisfatto del risultato e spiega: “Ho completato l’operazione su Nakagami, aveva un danno importante alla cartilagine della spalla, quindi ho rimosso la parte danneggiata per dare mobilità alla spalla. Il risultato finale sembra ottimo, quindi penso che sarà in forma per la prossima stagione di MotoGP”.

Nakagami cercherà di rimettersi in sesto il prima possibile per poter tornare in pista in occasione dei test di Sepang, che si svolgeranno a febbraio e che daranno ufficialmente inizio alla stagione 2020: “Ieri mi sono operato e tutto è andato bene, ringrazio moltissimo il Dottor Sugaya. Comincerò la fisioterapia quando potrò e spero di tornare in forma il più presto possibile. Voglio ringraziare IDEMITSU, HRC e LCR per aver compreso la mia decisione e per avermi dato il loro supporto. Non vedo l’ora di tornare in pista per i test di Sepang”.