Nakagami ha rinnovato con Honda: resta in LCR nel 2021

Vista la grande maturazione che ha mostrato in questa stagione, lascia quasi stupiti che il rinnovo di Takaaki Nakagami con la Honda sia arrivato solo oggi. Il giapponese è stato fin qui una delle rivelazioni della MotoGP 2020 e al momento occupa il quinto posto nella classifica iridata, staccato di 29 lunghezze dal leader Joan Mir, nonostante disponga di una moto in versione 2019.

E' vero che per adesso ha mancato l'appuntamento con il primo podio in carriera nella classe regina, ma lo è altrettanto che fino ad ora è stato l'unico pilota capace di marcare punti in ognuna delle dieci gare disputate fino ad oggi. Anzi, ha fatto anche di più, piazzandosi sempre all'interno della top 10, con un quarto posto nel GP d'Andalusia come miglior risultato stagionale.

L'annuncio della Honda parla di un accordo pluriennale che inizierà nel 2021, stagione nella quale sarà confermato all'interno del Team LCR. Per il momento non si fa accenno a quella versione della RC213V gli sarà data a disposizione, anche se lo scorso weekend Lucio Cecchinello aveva rivelato a Sky Sport MotoGP HD che la trattativa si stava muovendo in una direzione che avrebbe dovuto garantire anche al giapponese una moto factory, che sarebbe più che meritata alla luce dei risultati di quest'anno.

"Sono molto felice di poter continuare a correre con il Team LCR Honda Idemitsu nel 2021 ed oltre. Sono grato alla Honda per il suo generoso supporto, che mi ha permesso di esprimere tutto il mio potenziale in questa stagione" ha detto Nakagami.

"Farò del mio meglio per ottenere risultati importanti nelle gare rimanenti del 2020 e su questi costruire una partenza solida per il prossimo anno. Con la Honda punto sempre più in alto, quindi vedo l'ora di continuare a ricevere il suo supporto" ha aggiunto il pilota giapponese.

Anche il direttore della HRC, Tetsuhiro Kuwata, è soddisfatto del raggiungimento dell'accordo: "Sono molto contento che Takaaki Nakagarmi continuerà a lottare con noi in classe MotoGP anche nella prossima stagione. Sono davvero grato ai tifosi, ma anche alla Idemitsu, che ha sostenuto la sua carriera fino ad oggi. In questa stagione le performance di Nakagami sono state solide: ha finito ogni gara a punti e attualmente è quinto nel Mondiale".

"Le sue prestazioni in MotoGP sono in crescita, quindi non vediamo l'ora di vedere che risultati otterrà nelle ultime gare. Sarà affiancato da Alex Marquez dal prossimo anno e confido che, da compagni di squadra, riusciranno a spronarsi a tirare fuori il meglio l'uno dall'altro, regalando alla squadra i suoi risultati migliori di sempre" ha concluso.