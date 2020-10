Nakagami: "Felice come un bambino a guidare questa Honda"

Giovedì, la Honda ha annunciato di aver prolungato il contratto di Takaaki Nakagami, che resterà nel Team LCR per le prossime due stagioni ed avrà una RC213V factory identica a quelle dei fratelli Marquez e di Pol Espargaro nel 2021.

Nakagami stamattina ha chiuso la FP1 al secondo posto, ma poi si è migliorato nel pomeriggio, andando a prendersi la vetta della classifica di questa prima giornata di prove del secondo appuntamento sul tracciato di Motorland Aragon con un crono di 1'47"782.

Anche il ritmo con gomme usate del pilota giapponese sembra molto interessante, al punto che molti lo indicano addirittura come il favorito. Per questo gli è stato anche domandato se ritiene che questa possa essere un'occasione ghiotta per conquistare il suo primo podio in MotoGP.

"Credo che con questa squadra il risultato arriverà" ha detto Nakagami, che a quattro gare dal termine è a 29 punti dal leader Joan Mir. "Soprattutto questo fine settimana sono abbastanza fiducioso, perché ieri ho annunciato di aver rinnovato il contratto e mi sento completamente libero".

"Non ho bisogno di pensare al futuro o di parlare del contratto. Quindi non mi sento stressato e sono come un bambino che si gode ogni giro su questa moto. Penso che sia il momento di dimostrare che posso salire sul podio".

"L'unica cosa che posso cercare di fare è dare sempre il mio meglio in ogni condizione e sicuramente i risultati arriveranno alla domenica" ha concluso.